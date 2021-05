annonse

Onsdag morgen ransaket FBI-agenter boligen til Rudy Giuliani og beslaga elektroniske enheter. Etterforskningen skal dreie seg om Giulianis forbindelser i Ukraina og om han urettmessig og uten å erklære det har representert utenlandske interesser.

Giuliani er ikke siktet og har nektet for å ha gjort noe galt. I dette intervjuet beskriver han det som skjedde, og stiller seg uforstående til at agentene helt bevisst ikke ville beslaglegge harddisken til Hunter Biden.

Giuliani mener Justisdepartementet har blitt et politisk rettet organ. Giuliani var også Donald Trumps advokat.

