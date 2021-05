annonse

Den russiske Wagner-gruppen omtales ofte som et svært habilt privat sikkerhetsselskap, men norsk sikkerhetsekspert totalslakter organisasjonens operasjoner i Afrika.

I de senere årene har Moskva i større og større grad brukt et russisk privat sikkerhetsselskap (PMC) kjent som Wagner-gruppen for å fremme sine politiske og økonomiske interesser i konfliktsoner i fjerne strøk.

Organisasjonen er verken en del av det offisielle russiske sikkerhetsapparatet eller de militære styrkene. Wagner-gruppen (og andre PMC-er) gir på denne måten Kreml et geopolitisk verktøy som åpner opp muligheter som ellers ikke ville ha vært tilgjengelige for den russiske staten.

Som Russlands desidert viktigste PMC, har Wagner-gruppen vært – og fortsetter å være – involvert i flere konflikter, hvor den ofte blir satt til å gjøre det militære grovarbeidet for Kreml. Den opererer i land som Ukraina, Syria, Libya samt Venezuela, og står nå i spissen for Russlands nyervervede interesse for Afrika sør for Sahara, med blandete resultater å vise til.

På hvilken måte er Wagner-gruppen knyttet til det russiske sikkerhetsapparatet? På hvilken måte bruker Kreml organisasjonen som et instrument for å fremme sine politiske og økonomiske interesser? Hvor suksessrik har gruppen vært, spesielt i Afrika?

Dette er spørsmål som Resett har forsøkt å finne svar på, ved å konsultere et bredt utvalgt kilder, samt ved å ta kontakt med den private sikkerhetseksperten Charles Støeng, som har base i Mosambik og god kjennskap til Wagner-gruppens operasjoner i Afrika.

Tilknytning til Kreml

Ved første øyekast, kan det russiske private militære selskapet Wagner-gruppen se ut som et konvensjonelt privat sikkerhetsselskap (PMC), men det er det ikke. Ifølge ekspert Kimberly Marten, professor på Barnard college i USA, er Wagner-gruppen mer et navn enn en tradisjonell organisasjon. En viktig detalj er at Wagner-gruppen ikke er registrert i Russland eller noe annet sted – offisielt (de jure) eksisterer ikke selskapet.

Det sies at organisasjonens ledelse og operasjoner er dypt sammensveiset med det russiske militæret og etterretningssamfunnet. Wagner-gruppen er derfor spesiell sammenlignet med andre PMC-er gitt dens sterke bånd til Kreml, som gir den direkte tilgang til Russlands statelige ressurser og store våpenrepertoar.

Gruppen er også kun involvert i konflikter hvor Kreml har økonomiske eller politiske interesser, hvor den ofte tar skittentøysvasken i stedet for regulære russisk militære styrker. Wagner-gruppen blir derfor definert som en semi-statlig aktør i vestlige akademiske miljøer. Som følge av dette betraktes organisasjonen i større og større grad som en direkte forgrening av den russiske staten, snarere enn et privat sikkerhetsselskap som selger sine tjenester på det åpne markedet.

Selv om Wagner-gruppen og andre PMC-er offisielt er ulovlige i Russland, fortsetter den å trene og operere uhemmet i landet, ofte i nært samarbeid med Russlands væpnede styrker. En slik modell gir Russlands regjering stålkontroll over organisasjonen, ettersom den er helt avhengig av vedvarende godvilje fra Kreml for å eksistere. Kreml kan i prinsippet stenge den ned med et pennestrøk.

– Så lenge de overholder russiske lover, har de alle rettigheter til å jobbe og promotere sine forretninger hvor som helst i verden, sa Russlands president Vladimir Putin i desember 2018 om gruppen.

Fordeler for Moskva

I april 2012, da daværende statsminister Vladimir Putin ble spurt i den russiske dumaen om hvorvidt han støttet idéen om å opprette et nettverk av russiske private sikkerhetsselskaper, uttrykte han seg positivt om konseptet. Putin understreket at PMC-er kan være et nyttig verktøy for å oppnå innflytelse i utlandet, som kan bidra til å ivareta nasjonale russiske interesser uten direkte involvering fra den russiske staten.

Det kan derfor argumenteres med at den russiske regjeringen hovedsakelig bruker PMC-er som Wagner-gruppen som et geopolitisk instrument for å utvide sin innflytelse i konfliktsoner – på en mer diskré måte enn hva bruken av regulære statlige militære styrker ville ha gjort. Men det finnes også andre politiske fordeler knyttet til bruken av PMC-er.

Det tillater den russiske staten å skjule tap av militært personell for offentligheten, noe som naturligvis er upopulære nyheter for det russiske folket. Ettersom de formelt er private selskaper, teller ikke tap av individer som kjemper i PMC-er som falne eller skadede soldater i rapportene til det russiske forsvarsdepartementet. Dette er viktig fordi PMC-er ofte kjemper i frontlinjene og angriper vanskelige posisjoner, som gjør at de dør med større hyppighet enn vanlige militære styrker.

Med den samme logikken gir bruken av Wagner-gruppen også Kreml muligheten til å plausibelt benekte å være involvert i konfliktsoner, ettersom private leiesoldater ikke er en offisiell del av det russiske militæret. Dette gjelder også først og fremst overfor det innenlandske publikum, ettersom gruppen ofte ansees som en forgrening av den russiske staten i internasjonale sikkerhetspolitiske kretser.

Dokumenterte operasjoner

Wagner-gruppen sies å ha mellom 5.000 og 10.000 soldater som opererer over hele verden. Medlemmene er hovedsakelige russiske statsborgere, men andre øst-europeere som serbere, moldovere og hviterussere er også velkomne i organisasjonens rekker. Med tilgang til et stort repertoar av russiske våpen, er gruppen meget godt utstyrt og er kjent for å bruke stridsvogner og artilleri – til og med jagerfly – i strid.

Wagner-gruppen sies å ha blitt født ut av restene til Slavonic Corps – en russisk PMC som ble oppløst etter et mislykket opphold i den syriske borgerkrigen. Navnet «Wagner-gruppen» ble først allment kjent i 2014, da den stod side ved side med russisk-talende separatister i Donbass-regionen i det østlige Ukraina – i de blodige kampene mot styrker lojale til Kiev-regjeringen.

Siden den gang har Wagner-gruppen vært involvert i diverse konfliktsoner som strekker seg over fire kontinenter – Europa, Asia, Afrika og Sør-Amerika.

Den har operert – og fortsetter å operere – i Syria, hvor den støtter Assad-regjeringen og den syriske hæren i kampen mot restene av terrorgruppen Islamsk stat (IS), samt andre terrorister og jihadistiske grupper. Gruppen kan vise til flere suksesser på slagmarken, men også nederlag, spesielt under slaget om Kasham, da et ukjent antall soldater ble bombet av amerikanske styrker.

Den har også gjort et navn for seg selv ved å kjempe i borgerkrigen i Libya hvor den støttet – og fortsetter å støtte – general Khalifa Haftars Tobruk-baserte regjering, Libyan National Army, mot den FN-støttede islamist-orienterte regjeringen basert i Tripoli, Government of National Accord. Med en tilstedeværelse estimert til et sted mellom 800 og 2000 mann, blir gruppen ansett som en viktig alliert av Haftar i konflikten.

Videre er det godt dokumentert at Wagner-gruppen har vært involvert i urolighetene i Venezuela, hvor organisasjonens hovedoppgave har vært å beskytte den utsatte og potensielt sårbare presidenten, Nicolás Maduro, mot attentater fra opposisjonssympatisører innen sine egne sikkerhetsstyrker.

Afrika

Regionen hvor Wagner-gruppen er tyngst involvert, er allikevel Afrika sør for Sahara. Den står nå i spydspissen for Russlands nyetablerte interesse for det afrikanske kontinentet, hvor Kreml ønsker å øke sin politiske innflytelse og pleie sine økonomiske interesser i mye større grad enn tidligere. Gruppen har blitt utplassert i flere land, inkludert: Sudan, Den sentralafrikanske republikk, Zimbabwe, Angola, Madagaskar, Guinea, Guinea-Bissau, Mosambik og muligens Den demokratiske republikken Kongo.

Wagner-gruppen kan gjøre alt fra treningsoppdrag for lokale militære styrker, til å beskytte viktige personer og bekjempe opprørs- og terrorgrupper. I tillegg er det kjent at gruppen har blitt brukt til å til å beskytte diamant-, gull- og urangruver på tvers av kontinentet.

I bytte mot slike tjenester har Wagner-gruppen – samt affilierte undergrupper – angivelig fått eksklusive privilegier og lisenser for å selge våpen, teknologi og militærtjenester til myndighetene i de relevante landene. Den skal også få en del av kaka når den tar på seg beskyttelsesoppdrag innen utvinning av mineraler og naturressurser, hvor det er relevant.

– Ingen moralske hemninger

I et intervju med Resett, er den norske sikkerhetseksperten Charles Støeng ikke nådig når han omtaler Wagner-gruppens operasjoner i Afrika. Med bakgrunn fra Den franske fremmedlegionen, har Støeng lang erfaring med konflikter på det afrikanske kontinentet og jobber for øyeblikket med privat sikkerhet i Mosambik.

Han forklarer at Wagner-gruppen mangler skrupler og skiller seg klart fra sine vestlige motparter med tanke på brutalitet, råskap og etiske grenser.

– De mangler totalt moralske hemninger og har ingen begrensinger når det kommer til å ta livet av uskyldige mennesker, sier han til Resett.

– De er motivert på en annen måte. Det handikappet vestlige PMC-er har, er at de har moralske begrensninger. De kan ikke bare ta livet av folk for ingen ting, men Wagner-gruppen har ikke det problemet, legger han til.

– Fikk juling

Støeng mener også at Wagner-gruppens faktiske kapasiteter på slagmarken er svært oppskrytt, spesielt med tanke på deres operasjoner i Afrika, hvor de mangler relevant erfaring. Han viser spesielt til gruppens nylige fiasko i Mosambik.

– Russerne kom inn helt grønne i Mosambik og de var fryktelig dårlige. De var en katastrofe før de i det hele tatt begynte. De fikk juling fordi de nektet å ta den lokale situasjonen i betraktning. De følte seg veldig ovenpå og selvsikre, men de fikk gjennomgå. De var cirka 60-70 mann her i Mosambik, og de tapte rundt 20, sier han og forklarer nærmere:

– De stolte aldri på de lokale og nektet å jobbe med dem, så de var helt blinde. De mente at disse personene ville lekke informasjon, så de ville jobbe helt selvstendig. På grunn av dette fikk de ikke noe etterretningsinformasjonen, og det ble deres fall. De hadde også disiplinærproblemer. Det var en ny generasjon av unge soldater, som mangler den erfaringen og de nødvendige ferdighetene som er nødvendige for å operere i slike omgivelser.

– Ingen kompetanse

Støeng tror heller ikke at Wagner-gruppen vil ha noe større suksess i de andre afrikanske landene hvor organisasjonen opererer:

– De trodde de var kongen på berget her i Mosambik, men de har ingen kompetanse på å operere her i Afrika, så de reiste med halen mellom beina. Det samme som skjedde i Mosambik kommer til skje i Den sentralafrikanske republikken, argumenter han og forklarer nærmere:

– For øyeblikket har Wagner-gruppen de riktige kontaktene og støtte fra styresmaktene i Den sentralafrikanske republikken, men det viser seg at når de kommer i strid i jungelen, så holder de ikke ut. Dette er voldelige gutter som kommer fra kriminelle paramilitære miljøer i Øst-Europa og Russland, men Afrika er en annen verden.

– Mangel på suksess

Støeng viser til at Wagner-gruppen har få suksesser å vise til, og mangler den lokalkunnskapen som er nødvendig for å lykkes i et sted som Afrika:

– De har rett og slett ikke noe suksess å vise til. De har dretet seg loddrett ut og det kommer av en mangel av erfaring. I Afrika trenger man for det første kjennskap til den afrikanske samfunnsstrukturen og kulturen, men så må man klare å bli betalt, sier han og presiserer:

– Det er noe som helt er elementært. Det har ingen hensikt å sette inn folk hvis man ikke blir betalt. De tror de skal skrive kontrakt, komme inn, kjøre i gang et system, men ofte så blir de ikke betalt. Og da stopper hele greia opp av seg selv.

Rolige områder

Støeng mener likevel at Wagner-gruppen vil fortsette med sine operasjoner i Afrika, men de vil bli forbeholdt regioner hvor det går roligere for seg. De vil holde seg unna de verste konfliktsonene, spesielt etter den bitre lærepengen som de fikk i Mosambik:

– Wagner-gruppen kommer sikker til å forbli på markedet i enkelte regioner hvor det ikke er for vanskelig. Men vi ser dem ikke i det verste «hotspotene» som Somalia, for der ville de fått de ballene hugd av seg. Vi ser dem heller ikke konfliktene i Mali eller andre steder i Sahel, sier den norske sikkerhetseksperten og avslutter:

– De har ikke noe erfaring med å operere i Afrika. Kanskje de lærer seg om 10-15 år, jeg vet ikke. La oss se hvordan dette utvikler seg.

