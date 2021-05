annonse

Magnus Carlsen vant første dag av finalen mot Hikaru Nakamura og kan være på vei mot sin første turneringsseier i Champions Chess Tour.

Carlsen skaffet seg overtaket takket være seier med hvite brikker i lørdagens tredje parti, som ble både dramatisk og langvarig. Det endte med norsk seier etter 90 trekk og nesten en times spill.

I dagens siste parti la Nakamura press på Carlsen, som måtte forsvare seg med nebb og klør. Mot slutten gjorde amerikaneren en tabbe som gjorde at Carlsen vant igjen.

– Jeg ble på et tidspunkt utspilt, og jeg fryktet at det kunne bli tap. Men han ga meg en sjanse til å komme tilbake, og jeg synes jeg grep sjansen bra, sa han til Chess24.

Det skapte diskusjon i sosiale medier at Carlsen så ut til å følge med på Real Madrid-kamp på en skjerm mens han spilte, men han greide likevel å nedkjempe rivalen.

– Jeg kan ikke si om det var det jeg så på. Men det kan ha vært det, sa han med et smil.

Seieren lørdag betyr at han bare trenger uavgjort søndag for å vinne turneringen. Vinner Nakamura, blir det omspill med lynsjakk og eventuelt armageddon.

Nordmannen har vunnet grunnspillet i alle fem Champions Chess-turneringer så langt, men har fått motgang i utslagsrundene. Han er i finale for tredje gang, men tapte for Wesley So de to første gangene. Nå har han amerikansk finalemotstander igjen og ser ut til å gjøre det bedre.

– Dette er det nærmeste jeg har vært. Jeg må prøve å spille solid i morgen og ikke gjøre noen selvmål, sa Carlsen til Chess24 om seierssjansene.

Forberedt

Carlsen innledet finalen med hvite brikker og hadde tydeligvis forberedt seg godt på en angrepsplan. Han spilte svært hurtig og kom langt foran på tid samtidig som han fikk et stadig klarere overtak.

Litt før 30 spilte trekk tenkte Carlsen i seks minutter, og litt senere tok han igjen en lang tenkepause som gjorde at han plutselig var den som hadde minst tid igjen på klokka. Nakamura fant de rette trekkene og utlignet stillingen. Han avverget også en ny plan som kunne gitt Carlsen seieren i sluttspillet. Etter 65 trekk ble det remis da bare kongene var igjen på brettet.

Det var Carlsen som skapte offensivt trykk også i det neste partiet, men tross en tidvis kaotisk og uoversiktlig situasjon på brettet lot ikke Nakamura seg stresse til avgjørende feil. Etter 38 trekk endte det med remis.

Sjakkdrama

I tredje parti valgte Carlsen italiensk åpning og fikk tidlig et klart overtak på brettet da Nakamura gjorde en feilvurdering. Det så en stund til å gå mot Carlsen-seier, men tilsynelatende feilberegnet han da han ofret en løper for å skape trykk midt på brettet. Overfor TV 2 medga han at han angret på det trekket.

Overtaket forsvant, og et nytt Carlsen-trekk som sjakkcomputerne mislikte så ut til å kunne vippe partiet Nakamuras vei. Carlsen avslo likevel et tilbud om remis og spilte for seier, noe som betalte seg da Nakamura gjorde et tabbetrekk med dronningen.

Verdensmesteren omsatte det raskt i en vinnende stilling. Amerikaneren solgte seg dyrt i et langvarig dronningsluttspill, og først etter 90 trekk var det over.

Må slå tilbake

Nakamura så ut til å slå tilbake i det siste partiet, og en stund så det veldig skummelt ut for Carlsen, som også hadde brukt veldig mye tid. I jakten på et gjennombrudd kom også amerikaneren i tidstrøbbel, og til slutt gjorde han en feil som ga Carlsen seieren etter 37 trekk.

– Jeg er veldig optimistisk, men det er mye jobb igjen. Er det en ting Nakamura er så er det seig, sa Carlsen til TV 2.

Nakamura tapte fredag tre strake hurtigsjakkpartier mot Shakhriyar Mamedyarov i semifinalen, men slo tilbake i omspillet og vant til slutt i armageddon. Søndag skal han prøve å reise seg også mot Carlsen.

I kampen om tredjeplass sto Shakhriyar Mamedyarov og Levon Aronian for en kuriositet da det ble seier for svart i alle fire partier. Dermed er det uavgjort etter første dag.

