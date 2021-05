annonse

Tidligere i vinter advarte USAs smittevernsjef, Anthony Fauci, delstater mot å gjenåpne for tidlig. Texas gjorde det likevel. Nå sier Fauci han ikke helt forstår hvordan de lave smittetallene i Texas er mulig, men at det kan ha noe å gjøre med at «ting blir gjort utendørs».

Delstaten Texas har ikke ønsket å følge Biden-adminstrasjonens anbefaling om å opprettholde strenge corona-restriksjoner. Delstaten, som er styrt av republikanere, gjenåpnet samfunnet tidlig i mars.

I helgen var de også først ute med å avholde et sportsarrangement for fulle tribuner. I baseballkampen mellom Texas Rangers og Toronto Blue Jays kom det over 38 000 tilskuere.

Looking like a sellout or very close to it at Globe Life Field for #Rangers home opener. Fans still filing in. pic.twitter.com/J1S2IN9ZWf — Jeff Wilson (@JeffWilson_FWST) April 5, 2021

Synkende smittetrend

Men til tross for full gjenåpning, og fulle tribuner på diverse sportsarrangement, har smittetrenden vært synkende i delstaten.

Texas har hatt et gjennomsnitt på 700 smittetilfeller per uke siden desember i fjor. Men da de åpnet opp og fjernet munnbind-påbudet tidlig i mars, begynte smittetallene å synke.

De siste ukene har smittetallene ligget på cirka 100 nye tilfeller per uke.

– Forvirrende

USAs smittvernekspert, Anthony Fauci, ble intervjuet av MSNBC i forbindelse med de lave smittetallene, ettersom de hadde åpnet opp for publikum på sportsarrangment.

– Jeg er ikke helt sikker, det kan være fordi de gjør ting utendør, sa han på spørsmål om hvor smittetallene går ned selv om delstaten har åpnet opp.

Fauci sa at nedgang i antall smittetilfeller kan være forvirrende til tross for milde corona-restriksjoner. Han sa at det kan være en forsinkelse før du ser effekten av en beslutning.

Han sa også at «vi har blitt lurt før», og at Texas kan oppleve smitteøkning om noen få uker.

Se intervjuet i video under.

Dr. Fauci on Texas Covid cases dropping despite ignoring his advice on masks/social distancing: "It can be confusing, because … often you have to wait a few weeks before you see the effect … I’m not really quite sure. It could be they’re doing things outdoors" pic.twitter.com/yuFEPoE2BV — Tom Elliott (@tomselliott) April 6, 2021

