Det pågår kraftige protester ved Manchester Uniteds hjemmebane Old Trafford før Premier League-kampen mot Liverpool søndag.

Ifølge lokalavisen Manchester Evening News er det samlet opp mot 10.000 fans, og deler av området skal ligge innhyllet i røyk.

Tilhengerne protesterer mot den amerikanske eierfamilien Glazer. Aksjonen var ventet. Bilder fra området viser også at et hundretalls fans er inne på stadion og ute på gressteppet. Noen av dem har fyrt opp bluss.

Det er utkalt store politistyrker, og disse forsøker blant annet å sikre at spillerbussene kommer inn på stadion-området uten trøbbel.

I England spekuleres det i om intensjonen bak aksjonene er å stoppe søndagens kamp. Også for en uke siden markerte rundt 1000 United-fans sin misnøye med Glazer-familien.

– Fansen har ett mål med dette, og det er å få stoppet kampen, slik jeg ser det, sier TV 2-eksperten Simen Stamsø-Møller i et intervju med egen kanal.

Solskjær-ønske til fansen

På pressekonferansen foran helgens kamp ble Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær konfrontert med at det var ventet demonstrasjoner mot klubbens eiere. Nordmannen ba om at seansen ble gjennomført på fredelig vis.

– Det er viktig at fansens syn blir lyttet til, og at vi kommuniserer bedre. Min jobb er samtidig å fokusere på fotballbiten, og at vi har et best mulig lag, sa han – og la til:

– Jeg er så glad for at alle klubbene ble enige om at dette ikke var måten å gå videre på. Samtidig er det viktig at protestene foregår på en OK måte og at de gjennomføres fredelig.

Det er United-eiernes rolle i det havarerte superligaprosjektet som har fått det til å koke blant supporterne.

Beklaget

United-eier Joel Glazer publiserte en beklagelse til supporterne etter at superliga-prosjektet gikk i vasken, men den er slett ikke blitt akseptert av alle.

Flere United-supportere hadde søndag plakater med klar beskjed om at unnskyldningen ikke er godtatt.

Senere søndag møtes United og Liverpool i seriekamp. Den skal starte 17.30 norsk tid.

For Liverpool er oppgjøret meget viktig med tanke på å sikre en plass blant de fire beste i Premier League. Det vil gi spill i mesterligaen til høsten.

