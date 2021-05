annonse

Da vet vi det, statsminister Erna Solberg er i stand til å føle anger. Ubetenksomheten med 60-års-feiringen, som familien organiserte i den verste pandemien, er både beklaget og utvetydig angret.

Midt i virvaret av smitteregler, der statsministeren har stått som en bauta, er det menneskelig å snuble. Vi, det norske folk, tilgir henne dette menneskelig feiltrinn.

Denne øvelse i anger vil komme godt med. For det vil snart komme blodig anger over alvorlige feiltrinn, for ikke å si misgjerninger, som ikke skyldes ubetenksomhet. Og som det ikke finnes noen tilgivelse for. Angeren over å ha ødelagt landet. Den kommer senest ved høstens valg.

De som ikke visste det fra før, har fått det demonstrert under pandemien. Fylket Viken er et monstrum av en annen verden, der det med sine 51 kommuner strekker seg fra Sognefjorden til svenskegrensen, og hvor man i ytterkantene knapt nok skjønner hverandres dialekter. Alle forsøk på å samordne smittevernreglene måtte selvfølgelig gis opp, helseministeren bare slo ut med armene, og galskapen ble tydelig for alle.

Utdanningskomiteen med sine 58 videregående skoler har forresten gjort det for lengst.

Hele elendigheten skal ikke her omtales, der statsministeren selv forholdt seg ganske rolig, mens kommunalminister Jan Tore Sanner føk rundt som en gal hund med de mest søkte og latterlige begrunnelser for hvorfor fylker måtte slås sammen. Den parlamentariske leder, Trond Helleland, hadde selvfølgelig heller aldri noen fornuftig forklaring på Høyres plan og udemokratiske sinnelag. (At det senere ble opprettet et distriktsdepartement for å «bøte på skadene» gjorde latterligheten fullkommen, med en statsråd som bare kunne gjøre vondt verre.)

På Vestlandet var det ingen som jublet, og snurrigheten ble åpenbar da man ikke fant på noe annet navn på fylket enn rett og slett «Vestland». Selvbevisste sogninger er slett ikke blitt «vestlandinger».

I Nord-Norge var det krigstilstander. Troms og Finnmark, fylker som egentlig var for store fra før, skulle slås sammen. Mot folkets høytropende motstand. Politikk som «diktaturets kunst».

Men det var Viken. Frp satt i regjering da alt dette foregikk, og var stilltiende med på ferden, mens partiet etter «frigjøringen» protesterte for all verden: «Viken skal oppløses ved neste valg». Om postulatet har bleknet litt i pandemien, vil det glitre på nytt når valget kommer. Om ikke SP skal stjele resten av partiets velgere.

SP er gledelig krystallklar, partiets viktigste valgsak er oppløsningen av Viken. Ap og statsministerkandidat nr. 1, Jonas Gahr Støre, vil garantert stå skulder ved skulder med Trygve Slagsvold Vedum.

Ap Viken var da også sterkt imot dannelsen, og har ikke skiftet mening. De øvrige opposisjonspartiene er ikke nødvendige, og derfor ikke så interessante.

Så SP, Ap og Frp: Gjør dere klar, enkeltvis og koordinert. Planlegg nedleggelsen av Viken som den viktigste fellessak i valgkampen, og som det viktigste punkt i regjeringserklæringen. Mastodonten Viken skal legges ned og erstattes av fylkene Buskerud, Akershus og Østfold.

