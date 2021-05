annonse

Magnus Carlsen sikret sin første turneringsseier i Champions Chess Tour da han slo tilbake mot Hikaru Nakamura etter en svak start på finalens siste dag.

Han imponerte med seier i det tredje partiet og dominerte med hvite brikker på vei mot en trygg remis da Nakamura måtte vinne for å tvinge fram omspill.

Etter å ha vunnet første dag trengte Carlsen bare uavgjort søndag for å vinne, men det skjedde ikke smertefritt. Han tapte første parti og var ille ute i det neste på en dag som innledningsvis var litt av en tabbefestival.

– Ingen av oss spilte særlig bra i dag, men jeg bryr meg ikke om det nå. Jeg er bare glad for at jeg endelig har vunnet en av disse turneringene, sa Carlsen til Chess24.

Carlsen tapte det første partiet med svarte brikker etter at begge spillere gjorde store feil. Så holdt han på å tape også det neste med hvite brikker, men Nakamura innså ikke hvor gunstig stillingen var for ham og nøyde seg med en tidlig remis.

I det tredje partiet viste Carlsen klasse da han med svarte brikker satte motstanderen under press og omsatte overtaket i en knallsterk seier etter 39 trekk.

Dermed trengte han bare remis med hvitt i siste parti for å ta sin første turneringsseier siden han fylte 30 år (30. november i fjor), og det greide han.

Carlsen har vunnet grunnspillet i alle fem turneringer så langt i Champions Chess Tour, men for første gang står han igjen som vinner etter utslagsrundene. Etter to finaletap mot Wesley So kom gjennombruddet mot en annen amerikaner.

Han leder Champions Chess Tour sammenlagt etter halvparten av de ti turneringene.

Brølere

I det første partiet kom Carlsen med svarte brikker tidlig i trøbbel. Nakamura hadde en plan og utførte den med presist spill. Verdensmesteren brukte mye tid på å lete etter motspill, men kom kraftig under også på brettet. Han skar grimaser foran videoskjermen, tydelig misfornøyd med egne valg.

Så gjorde Nakamura en kjempebrøler som sjakkcomputerne likte så dårlig at 98 prosent seierssjanse for amerikaneren i løpet av det ene trekket ble til 97 prosent sjanse for Carlsen-seier. Men nordmannen så ikke trekket han måtte gjøre for å utnytte gaven og lot sjansen gå fra seg.

Han oppdaget det for sent og slo irritert ut med armene. Nakamura fikk tilbake overtaket og omsatte det via en ny Carlsen-tabbe i seier etter 49 trekk.

Så det ikke

Carlsens forsøk på å slå tilbake med hvite brikker gikk ikke etter planen. Han virket tydelig ukomfortabel og måtte se Nakamura spille seg til et nytt stort overtak. Men han lot ikke til å innse at hvor gunstig han sto, og etter 24 trekk og godt under en halv times spill ga han remis ved trekkgjentakelse.

Denne gang var det Nakamura som innså at han hadde gjort noe dumt. Han ristet på hodet og var lite fornøyd med egen vurdering.

I tredje parti satte Carlsen press på Nakamura med svarte brikker. Amerikaneren var kanskje fortsatt påvirket av flausen i foregående parti og sto ikke imot presset. Carlsen spilte seg til et klart overtak og omsatte det i seier.

I siste parti var det Carlsen som hadde overtaket, men han trengte bare remis. Etter 43 trekk ga Nakamura opp håpet om seier, og det ble remis.

