Hver femte pasient på Ahus er innvandrer – svimlende tolkeutgifter.

Resett har også i år fått henvendelser fra noen lesere som er nysgjerrige på hva de reelle tolkeutgiftene til noen av våre største sykehus var i 2020.

Høsten 2019 henvendte en sykepleier seg til Resett. Hun ankom som flyktning til Norge fra Iran tidlig på åttitallet.

Den iransk-norske sykepleieren var forundret og forbannet over naiviteten til norske politikere, samt hvordan den norske velferdsstaten tilsynelatende ukritisk utbetalte enorme summer til tjenester som i utgangspunktet aldri skulle vært dekket.

Sykepleieren lurte den gangen på følgende:

«Hvordan er det mulig at personer som har vært i Norge mer enn 30 år, nærmest ikke kan snakke et ord norsk? De det her gjelder, og det er mange, får gratis tolkebistand på statens regning døgnet rundt på norske sykehus! Hvorfor gjør ikke norske myndigheter noe med dette? Hvor lenge skal denne galskapen få fortsette?»

Sett i relasjon til sykepleierens forespørsel, undersøkte Resett den gangen hva de reelle tolkeutgiftene for Oslo Universitetssykehus var i 2018.

For litt siden fikk Resett en ny henvendelse fra samme sykepleier. Hun beklaget seg, og mente at dagens tolkesituasjon på norske sykehus bare ble verre og verre. Selv om pasientene har med seg pårørende som snakker godt norsk, blir det som oftest tilkalt en tolk.

Dette til tross for at de pasientene sykepleieren her fremstiller, har fått tildelt et papir på at de er norske statsborgere og/eller etter flere år har fått anerkjent en permanent oppholdstillatelse.

Hva sistnevnte angår, så får de det her angår et norsk fremmedpass, som tilsier at den det gjelder kan reise verden rundt – bortsett fra til det landet som var grunnlaget for hans/hennes asylsøknad.

Den iransk-norske sykepleieren lurte nå på om Resett kunne undersøke hva tolkeutgiftene for de to største sykehusene i Oslo-området var for 2020.

Resett tok nok engang utfordringen

Følgende spørsmål ble fremlagt for presseavdelingene ved Akershus Universitetssykehus (AHUS) og Oslo Universitetssykehus (OUS) – «hva var de totale tolkeutgiftene sykehuset hadde relatert til den totale pasientbehandlingen i 2020?»

Akershus Universitetssykehus. Pressesjef, Geir Boye Lindhjem, svarte: Om lag hver femte pasient på AHUS har innvandrerbakgrunn, og totalkostnadene for de lovpålagte tolketjenestene var i 2020 ca. 23 millioner kroner.

Oslo Universitetssykehus. Ifølge kommunikasjonsrådgiver, Katrina Chamberlain, ble det i 2020 bestilt ca. 23 000 tolkeoppdrag ved Oslo universitetssykehus til en kostnad på 44 millioner kroner.

Sykehus utenfor Oslo-regionen.

Resett sendte også, for sammenligning, den samme forespørselen til tre andre, vel og merke mindre sykehus, som ligger langt fra hovedstaden og de nærliggende kommunene.

Sørlandet sykehus. Kommunikasjonsrådgiver, Rune N Jonassen, opplyste til Resett at sykehuset i 2020 brukte 4 751 848 kroner på tolketjenester.

Sykehuset Østfold. Der meldte, Anne-Grete Melkerud, fra sykehusets kommunikasjonsavdeling at det ble fakturert 5 253 998 kroner til forskjellige tolkeoppdrag i 2020.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Kommunikasjonsrådgiver, Solveig Jacobsen, fremla en total tolkekostnadssum på 3 420 828 kroner.

