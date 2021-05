annonse

To menn er pågrepet av politiet i Innlandet etter å ha utgitt seg for å være politimenn.

De utføre kontroller langs veien i Romedal i Stange, skriver NTB.

Politiet fikk tidlig tips om de to falske tjenestemennene natt til lørdag.

Rett før klokka fire tvitrer Innlandet politidistrikt om pågripelse av de to falske politimennene.

#Romedal kl 0050: Vi mottok klager på to tjenestemenns kontrollvirksomhet langs veg. Vi hadde ingen patruljer i området på aktuelt tidspunkt. Etterforskning førte oss til et kjøretøy med to unge menn, begge er nå anmeldt for å utgi seg for å være polititjenestepersoner FORTS

