– Det har vært stunder der jeg har lurt på om det går an å overleve.

Det siste året har det stormet rundt profilerte Shabana Rehman og stiftelsen Født Fri, som ble fratatt statsstøtten i fjor. I et nettmøte med Resetts lesere snakker hun om hvordan hun personlig har opplevd saken.

– Jeg tok et valg ganske tidlig og det var at jeg ikke skulle løpe og gjemme meg. Hvis det er noe jeg har gjort feil eller hvis det var noe stiftelsen kunne ha gjort bedre, skulle det være fullstendig offentlighet, sier Rehman.



– Jeg har vært gjennom mange stormer, men jeg har ikke vært borti noen liknende storm, hvor både pressen, staten og aktivister er med på å spre, fra min side, usannheter.

– Det har vært et umenneskelig press. Det har vært stunder der jeg har lurt på om det går an å overleve. Jeg har vært skjelven, men jeg har stått i det. Men jeg håper og tror fortsatt på systemet. Min erfaring er at offentligheten er et speil og du kan ikke skjule noe. Men hvor lang tid det vil ta, vet jeg ikke.

I en rapport til Kunnskapsdepartementet, som behandler klagen på vedtaket i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDis), anbefaler konkursboet at Født Fri sin klage blir tatt til følge.

– Det var uventet, for jeg var blitt vant til dårlige nyheter. Også tenker man at når så mye omdømme er skadd tenker man at det går kanskje ikke an å snu dette. Så jeg kjente både sorg, men også glede og overraskelse over at det går an å oppleve rettferdige vendinger.



– Det opplevdes som en Kafka-prosess, sier hun om saken, hvor stiftelsen gikk konkurs etter at statsstøtten ble stoppet av IMDI, uten at hun eller stiftelsen fikk medhold i sin klage til Kunnskapsdepartementet.

Frykter

Hun frykter at det hun opplever som urett ikke vil bli ugjort, selv om bobestyrers frikjenning gir et glimt av håp for Født Fri, stiftelsen hun var daglig leder for.

– I dag er jeg redd. Hvis denne uretten får stå, hva skal jeg si til ungdommene i Groruddalen, eller mennesker som lever på kode 6 som vi har jobbet med, som lever på så hemmelig adresse at du ikke får ha fødselsnummer en gang?



Hun mener at det som skjedde var et «maktovergrep» som truer tilliten til samfunnet.

– Det jeg er redd for nå, er at hvis et slikt maktovergrep får stå, er det ikke jeg som mister tilliten, men det flerkulturelle miljøet i Norge som mister en mulighet. Det vil bli sviktet. Det hadde vært forb… trist. Jeg må bare tro på at rettferdighet vil skje, jeg kan ikke tillate meg å tro noe annet.

