Inger Støjberg var innvandringsminister da de syriske flyktningene kom til Danmark. Nå oppfordrer hun dem til å reise hjem. Danmark er ikke deres fedreland.

Hun begynner det åpne brevet med å si at avtalen dengang var at de skulle få beskyttelse, og når det ble fred så skulle de reise hjem.

– Nå er tiden derfor kommet til at dere begynner turen hjem. Hjem for å bygge Syria opp igjen. Det var avtalen – og den har dere en moralsk forpliktelse til at oppfylle. Uten innvendinger og uten spørsmål, men i takknemlighet overfor det danske folk, skriver hun.

– Jeg kan saktens sette meg inn i, at det på mange måter er bedre og mere behagelig å være her i Danmark enn i Damaskus. Men Danmark er ikke deres fedreland. Danmark gav dere midlertidig beskyttelse.

Støjberg sier at de naturligvis skal følge danske myndigheters oppfordring om å forlate landet. Hun sier videre at Danmark er en rettsstat, både når det gjelder å innvilge asyl og avgjøre når oppholdstillatelsen skal trekkes tilbake. Hun minner om at 140 000 syrere fra nærområdene allerede har reist hjem frivillig, og mener at syriske flyktninger i Danmark derfor kan gjøre det samme.

Danmark har en repatrieringsordning der flyktninger mottar rundt 200 000 norske kroner for å reise hjem. Det er flest syrere som velger å forlate Danmark. I fjor benyttet 137 syrere seg av ordningen, året før var antallet 100.

– Flere syrere reiser hjem med en pose penger fra den danske stat. Det er godt nytt. Det viser at vår håndfaste hjemreisepolitikk virker, sier utlendings- og integreringsminister Mattias Tesfaye til Ekstrabladet, og legger til at et opphold i Danmark ikke er permanent.

Frp har et utkast til noe liknende i deres partiprogram. Jon Helgheim sier at penger vil nok få mange til å reise hjem, helt uavhengig av hvorvidt UDI mener landet er trygt.

– Flyktningers egne vurderinger vil få mer betydning. Vi vet at flyktninger i Norge og verden over har god oversikt over sitt hjemland, sier han, og legger til:

– Syrere som ønsker å returnere, vil vi stimulere til det ved å gi gode, solide kompensasjonsordninger, i form av kontanter man kan få med seg og starte et nytt liv i sitt hjemland. Det er også et spor Danmark har ført.

Helgheim mener at Danmark har gode ordninger som gir flyktninger økonomiske muskler til å starte et nytt liv i hjemlandet. Det er en vinn-vinn-situasjon.

Tidligere nestleder i danske Venstre Inger Støjberg ble regnet som drivkraften bak flere asylinnstramninger i Danmark. Hun profilerte blant annet ghetto-planen, som handlet om å flytte ut folk fra bydeler med høy innvandrerandel. De femti første innstramningene i innvandringspolitikken feiret hun med marsipankake.

I mars 2019 var Frps Sylvi Listhaug og Jon Helgheim på besøk til Støjberg i Danmark, angivelig for å hente inspirasjon til arbeidet med Frps innvandringsutvalg.

