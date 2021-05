annonse

annonse

«Så la oss bytte dem først ut».

Det sa Leif Olsen, en fornuftig kommentar i feltet etter innlegget «Vaksinepass: En autoritær og antidemokratisk løsning» skrevet på document.no av Erling Marthinsen, en solid og våken skribent i mange sammenhenger.

For nær alt det politikerne sier, er, om ikke direkte løgn, tilpasset det de tror tjener deres personlige karrierer og/eller til deres politiske forsvar. Ikke vær naiv, tro ikke annet. For øvrig, når politikerne ikke tilstår befolkningen tillit, hvorfor skal vi gi dem tillit – hva angår vaksinepass? For tillit er en gjensidig ting, en viktig del av samfunnskontrakten. Samt, politikk som gjør at Norge blir et nytt Sverige på sikt, tilsier null tillit.

annonse

Med respektløse politikere som frekt later seg som å representere oss folket, noe som i realiteten er en ren løgn (de representerer seg selv og sin egen karriere i lojal takknemlighet til partilederne som nominerte dem), slike vi må stemme ut til høstens valg. Det betyr minst 50% av Stortinget. Som dog er lettere sagt enn gjort. La meg forklare litt om dette:

Det er i realiteten parti-lederne som velger hvem som skal på Stortinget, ikke vi folket. Av det følger representantenes lojalitet til partiledelsene, ikke til folket, en pretensjon, et rent bedrag. La oss ta eksempelet de globalistiske parhestene Jonas Gahr Støre og Erna Solberg: Anta at hver for seg scorer de 20% i personlig tilslutning. Det betyr for begge 80% negativ tilslutning. Men begge vil bli statsminister.

Les også: Victor Norman tar til orde for befolkningsutskiftning

annonse

Ved å stemme på et av deres respektive partier, setter vi dem i stand til å hestehandle, til å forhandle seg frem mot statsminister-stolen med 80% mistillit. Begge, maktsyke, «kompromisser» seg da frem på tvers av hva de lovet velgerne. Og det er kun mulig fordi folket ikke har Stortinget å kunne stole på.

Hadde stortingsrepresentantene reelt vært valgt av folket, ville de hatt integritet og lojalitet til folket, ikke til tvilsomme sjakk-spillere i elite- og lenke-formasjon, blant annet til vår utskiftning. Med personlige direkte «folkevalgte» på Stortinget ville de hatt sin egen integritet å beskytte og i sum slik vært oss fedrelandsbeskyttende. Så enkelt og ærlig kan det og må det bli. Ellers blir vi rundlurt av sleipe, politiske «operatører» og fordelsfolk med sugerør til oljerikdommen.

De sistnevnte, når de leser dette, de ler godt av meg som ingen sjanse har til å snu systemet på hodet, iallfall ikke til høstens valg. Fordi «systemet» sinnrikt og gradvis over tid er tilrettelagt for elite-makten. Det vil det føre for langt i en kort kronikk å gå igjennom. Men ta et enkelt eksempel til belysning: Tidligere kunne vi påvirke valglistene og slik valget ved å «kumulere» frem de kandidater til Stortinget vi hadde mest tillit til.

Den muligheten er i mellomtiden tatt fra oss. Det betyr «ingen forstyrrelse» av parti-ledernes ferdigtrykte lister som reflekterer deres lojale og utvalgte folk, rangert helt til topps: Dette er et styrt demokrati, ikke et folke-valg. Hvordan har dette blitt til? Ved at politikerne har gjort «politikk til butikk». Enkelt, ved å omgjøre folkemakt til partimakt. Og slik makt til de mest maktsyke, de med spissede og hensynsløse albuer. For gjennom generøs partistøtte, selvbestemt stats-subsidiering, noe folket knapt forstår seg på, er hvert parti blitt som en lønnsom bedrift med en sjef som ikke lenger behøver å tenke på folket, men hvordan best å fremme seg selv.

La oss ta et annet eksempel: Erna Solberg arbeider allerede for FN, parallelt med statsminister-jobben. Hun utnytter «gratis» de stats-betalte folkene i systemet rundt seg, slik at hun kan fremme seg selv ved bruke tiden på annet enn «bare» å ta vare på Norge og folkets interesser. Dette har hun sikkert hatt til felles med forgjengerne Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg, som begge oppnådde høyt betalte skattefrie utenlandsjobber, de fleste politikeres drøm. Og gjennom UD blir slikt «tilrettelagt» – for hvor mange vet ikke jeg – men inkludert ambassadørene, samt de EU- og FN-tilknyttede tipper jeg minst 300 ønske-beskjeftigede.

Les også: Nei, Aftenposten, «den store befolkningsutskiftningen» er ikke en konspirasjonsteori

annonse

Nå er det ikke slik at jeg misunner noen god betaling for godt arbeide. Men det jeg misliker, er nepotismen og fordels-nettverket, det politiske kameratskapet og frynsegodene som har lite med godt arbeide å gjøre. UD er meg beskrevet som et ideologisk rottereir; av erfaring tror jeg på det. Og onde tunger sier Erna stiler meget høyt i FN-systemet. Gro, dog godt lege-utdannet, ble sjef bosatt i Sveits for verdens helse organisasjon WHO, som sorterer under FN.

Konklusjon: Bare ved å «straffe» stortings-partiene kan vi få forandring. Så stem på andre partier. To slike folkelige protest- og forandringspartier står tydeligst frem: Demokratene og PDK. Godt valg.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474