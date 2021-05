annonse

annonse

Inflasjonen er så ute av kontroll at det ikke engang holder til et kilo kjøtt.

Den nye månedlige minstelønnen er 7 millioner bolivarer. Det tilsvarer rundt 20 kroner etter den anslåtte vekslingskursen landets sentralbank opererer med, skriver NTB.

For en lønnsmottaker vil en økning fra 1,8 millioner bolivarer til 7 millioner ikke være nok til å kjøpe seg et kilo kjøtt med en full månedslønn. Et kilo kjøtt omsettes for det som tilsvarer 30 kroner.

annonse

Les også: Sosialismen gjør oss til tapere!

Det er andre gang i år minstelønnen økes, samtidig som prisveksten løper løpsk.

Mange arbeidere får imidlertid lønna si i den lokale valutaen bolivar, som altså knapt er verdt noe som helst. Myndighetsansatte er blant de dårligst betalte, noe som har ført til at mange har forlatt sine offentlige jobber.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474