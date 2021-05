annonse

De amerikanske mediehusene New York Times, Washington Post og NBC News beklager uriktige artikler om advokaten.

Det var Torsdag de tre mediehusene meldte at FBI hadde advart både Giuliani og TV-kanalen One America News om at de var ofre for en russisk desinformasjons-kampanje.

– I en tidligere versjon av denne artikkelen, som ble publisert torsdag, hevdet feilaktig at One America News ble advart av FBI at de var ofre for en russisk påvirkningskampanje, skriver Washington Post.

– Giuliani mottok ingen advarsel fra FBI, skriver New York Times.

– Som et resultat har vinkelen og artikkelen blitt endret for å gjenspeile rettelsen, skriver NBC.

NBC News sier også at den opprinnelige artikkelen var basert på en kilde med kjennskap til saken, men at alle kildene var anonyme.

TV 2 skriver at rettelsene er et «pinlig nederlag» for mediehusene, som regelrett har forfulgt tidligere president Donald Trumps advokat.

