Manchester United avviser spekulasjonene om at noen av de stadionansatte skal ha åpnet en dør for de mange supporterne som søndag tok seg inn på Old Trafford.

Det skriver klubben i en uttalelse i sin mobilapplikasjon mandag ettermiddag.

United skriver at enkelte demonstranter tok seg forbi sikkerhetsbarrieren og deretter klatret over portene i den såkalte München-tunnelen som leder inn til arenaen. Deretter skal de ha åpnet en dør der et hundretalls flere supportere kom seg inn.

En av deltakerne i søndagens protester knuste dessuten døren på en heis for rullestolbrukere og åpnet dermed for at flere kom seg inn på tribunene.

United samarbeider med politiet om å identifisere de som begikk kriminelle handlinger. Klubben skriver videre at den er opptatt av å fortsette dialogen med fansen gjennom supporterforumer og andre egnede kanaler.

