For mange båtmigranter så Kanariøyene kun første stopp. Det endelige målet er det europeiske fastlandet.

De trekker ned mot havnene der båter går til Europa. Migrantene forsøker å komme seg om bord i lastebiler og kontainere. De fleste blir tatt og blir sendt tilbake til flyktningleiren, men så førsøker de igjen. De gir ikke opp drømmen om å komme frem, skriver Euronews .

Politiet og sikkerhetsvakter er i beredskap

Leder for Fred Olsen Express, Juan Ignacio Llaño sier at det er ofte mannskapet som finner blindpassasjerer, men han understreker at rederiet garanterer for sikkerheten til alle om bord. Han forteller videre at migrantenes drøm er å komme seg til Europa, og at de er villig til å sette sitt eget liv i fare for å oppnå det.

Titalls menn ble funnet hver natt, og veldig får slipper forbi. De som blir tatt sendes tilbake til flyktningleiren. Men kort tid etter er de tilbake.

Mer enn 20 000 båtmigranter ankom Kanariøyene i fjor. Det er en negativ stemning i den største migrantleiren på Kanariøene, Las Raices. Media slipper ikke inn, men det meldes om at migrantene protesterer over forholdene og at de ikke kommer videre. Noen har søkt om asyl, og andre har invitasjoner fra slektninger i Europa. Men likevel får det ikke tillatelse til å reise fra Kanariøyene.

Euronews forteller om Ousmane, han kom fra Senegal for syv måneder siden. Drømmen er å gi sin familie en bedre fremtid. Hans kone og nyfødte barn er i Senegal. Han har aldri sett sin datter, hun ble født etter at han hadde reist. Ousmane er 19 år gammel og han har søkt om asyl, og ønsker er å komme seg over til Europa.

