annonse

annonse

Igjen har politiet vært ute for en hendelse som vi kan si er over streken angående krenkelse av individet. En gutt under 18 år ble kledd av ute i en barnehage på kvelden av politiet for mistanke for en mindre mengde rusmidler.

Dette er en av mange episoder der politiet tar seg svært godt til rette og bryter menneskerettigheter og norsk lov samt bagatelliserer det i etterkant. Barn blir avhørt uten advokat eller foresatte til stede. Politiet bruker også unødvendig vold mot barnevernsbarn.

Vi ser at i krigen mot narkotika har politiet ikke basert seg på enkeltmenneskets rettigheter og den rasjonelle fornuft, men på diskriminering, stigmatisering og paternalisme på et intolerant grunnlag om en puritansk og utopisk nullvisjon.

annonse

Les også: Kutt utgifter, ikke snorer

I jakten på narkotika har politiet etablert en praksis som krenker og ydmyker istedenfor å beskytte og verne om borgernes rettigheter. Det er neppe så store mengder rusmidler under pungen til 15-åringer som Senterpartiet og Frps ledere tror når de ønsker å fortsette dagens praksis.

Samtidig er det mange som kritiserer politiet for å være på tiktok, men det er kanskje bedre de er der en at de trakasserer og ydmyker barn og voksne.

annonse

Politiet har rett til utøve makt for å beskytte individer og eiendom. De skal ikke være bøller som trakasserer og krenker mennesker.

Det er på tide at politiet legger ned mobilen og tar en pause fra tiktok og trakasseringen av barn for å revidere hvordan de skal møte menneskene de skal beskytte med respekt og verdighet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474