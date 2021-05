annonse

Fremskrittspartiet i Oslo vil åpne opp butikker og serveringssteder umiddelbart.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) la tirsdag frem byrådets gjenåpningsplan for Oslo, men Frp er svært misfornøyd med at butikker og servering ikke kan åpne og mener det er nok nå, skriver Nettavisen.

– Det mener vi er uholdbart, fordi situasjonen er veldig utfordrende for mange butikker og serveringssteder. Mange står på randen til konkurs, og mange er permitterte, sier bystyrepolitiker og leder av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, Aina Stenersen (Frp), til Nettavisen.

Stenersen er forarget over det hun oppfatter som byrådets manglende vilje til å hjelpe næringslivet i hovedstaden.

– Akkurat nå er Raymond Johansen næringslivets verste venn, tordner hun.

Stenersen forstår ikke argumentet byrådet kommer med når det gjelder smitte.

– Vi vet jo at det ikke er i butikker og på serveringssteder at smitten har vært størst. Det har derimot vært mest smitte i private hjem og ved private sammenkomster, understreker hun.

Spesielt det faktum at byrådet åpner opp for sammenkomster opp til ti personer i private hjem midt under ramadan, mener Frp-politikeren er uaktsomt.

– Under ramadan så bør man følge myndighetenes anbefaling om fem personer på besøk. Det har vært stor smitte i bydeler som Alna, Grorud, Bjerke, og Stovner, og det bør man ta ekstra hensyn til, svarer Stenersen.

Hun får støtte av smittevernoverlege i Oslo, Frode Hagen.

«Det muterte viruset er sterkt smittsomt og de fleste smittetilfeller skjer i private hjem», påpekte han om lettelsene.

– Det hele begynner å ligne en farse. Det er klart at det fører til økt mobilitet når mange reiser og handler i nabokommunene. I tillegg er det en omsetning som det hadde vært viktig at Oslo kommune hadde, at næringslivet fikk inntektene ved å ha åpne butikker og kjøpesentre. Nå går den økte omsetningen heller til nabokommunene, sier Stenersen.

Byrådslederen avviser bryskt kritikken fra Stenersen og Frp.

– Byrådet skulle gjerne åpnet butikker og serveringssteder allerede nå, men det eksisterer ingen faglige anbefalinger fra Folkehelseinstituttet eller Helsedirektoratet om at det er klart for å åpne opp. Jeg må nesten spørre: Forholder ikke Fremskrittspartiet og Aina Stenersen seg til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet? undres Raymond Johansen.

