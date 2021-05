annonse

Inviterer til samarbeid mellom Sp og Frp.

Sylvi Listhaug overtar etter alt å dømme partiledervervet i Frp ved partiets landsmøte til helgen. I et intervju med VG inviterer hun til regjeringssamarbeid mellom Frp, Høyre og Senterpartiet. Hun holder døren åpen for Trygve Slagsvold Vedum.

– Det er ingen tvil om at mange kunne hatt sansen for en regjering med Senterpartiet, Høyre og Frp, sånn som Sp prater i alle fall. På mange områder ville det vært en regjering som kunne gjort mye bra. Men så er det dessverre sånn at Sp har valgt å heller samarbeide med kommunistpartiet Rødt og Miljøpartiet De Grønne, enn med Frp, sier Listhaug i intervjuet.

– Mange finner det ubegripelig, inklusive meg. Men det er ikke noe annet vi kan gjøre med det enn å si: Vår dør står definitivt åpen for et samarbeid, hvis de skifter side, fortsetter hun.

Listhaug forteller at Frp vil prioritere det hun anser for å være velferdsmodellens kjerneoppgaver, som helse og eldre, i tillegg til å kutte i bistand, innvandring og integrering og symbolske klimatiltak.

Sentralisering

Hun blir imidlertid avfeid av Trygve Slagsvold Vedum, som mener at hun og Frp har bidratt til «sentralisering» i Norge de siste årene.

– Sylvi Listhaug gjennomførte tidenes sentralisering av Norge da hun var statsråd. Hun var hovedansvarlig for sentralisering av politiet og tvangssammenslåing av fylker som Troms og Finnmark, sier Vedum.

Sylvi Listhaug sier at hun foreløpig ikke har tenkt på muligheten for at hun kan bli statsminister, når hun får spørsmål om dette fra VG.

