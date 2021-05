annonse

Det har vært kraftige reaksjoner fra alle politiske leire på den konservative muslimske organisasjonen Islam Nets eiendomskjøp i Groruddalen til 60 millioner kroner. På eiendommen ligger det i dag en innendørs skytebane, noe som har fått flere til å spekulere i hva slags aktivitet Islam Net ser for seg at skal foregå, selv om organisasjonen har understreket at det ikke vil bli skutt med pistoler.

Men en ting er ganske sikkert: Naboene kommer ikke til å bli plaget med høy musikk hvis planene om et nytt aktivitetssenter lykkes. Konservative musllimer mener nemlig at all musikk er strengt haram, forbudt.

I en video publisert nylig av den ultrakonservative ungdomsorganisasjonen Islam Net forklarer den britiske konvertitten og predikanten Abdurraheem Green hvorfor musikk er det samme som søppelmat.

– Problemet med musikk, uansett tekstene, om det handler om kjærlighet eller Allah, er at du bare sitter og lytter. Det gir en følelse av lykke, men det krever ikke noe og om det ikke krever noe, gjør ikke hjertet ditt sterkt, det gir deg ikke et rent og sterkt hjerte, sier Green i videoen.

Han sammenlikner musiikk med «kunstig dop» og sammenlikner det med å røyke marijuana og «tenke dypt på Allah».

– Det som gir hjertet sytrke, er at hjertet gjør en innsats. Med narkotika får du en kunstig substitutt. Det er som junkfood, søppelmat.

Hellig krig

– Du må jobbe. Hjertet ditt blir ikke åndelig sterkt og sunt, uten å jobbe for det. Det er denne prosessen, som vi kaller jihad, det betyrikke hellig krig, det er å streve, jihad bil-nafs, å kjempe med dine lyster, det er dette strevet som skaper resultater, konkluderer blant annet Green. Han er en australsk konvertitt til islam og en karismatisk predikant. Han har blant annet sammenliknet det å sende muslimske barn til ikke-muslimske skoler med å la dem vokse opp i kloakken.

Green er en av predikantene som svært ofte gjester Islam Nets konferanser og arrangementer i Norge.

Valget av foredragsholdere er ikke tilfeldig, de fleste er hentet fra nettverket til en stiftelse kalt iERA (Islamic Education and Research Academy). Denne stiftelsen tilbyr foredragsholdere som alle deler det samme budskapet, en konservativ, bokstavtro islamtolkning. Stiftelsen er nå satt under gransking av britiske myndigheter etter at det kom frem at de har fremmet antisemittisme og dødsstraff for homofile og sex utenfor ekteskapet.

Videoen er fra en Islam Net-konferanse i 2012, men ble nylig lagt ut på organisasjonens Facebook-kanal.

