Kan vi øyne håp?

I januar skrev jeg i Resett om høringsutvalgets innstilling til nye barnelov. Foreningen 2 Foreldre arrangerte nylig en nettdebatt i forbindelse med innstillingen. Siden 1985 har forening kjempet for at foreldre i utgangspunktet bør være rettslig likestilt i forholdet til felles barn også etter samlivsbrudd. Hittil har man praktisert likestilling i samlivet, ulikestilling etter bruddet.

Fire politiske partier var representert ved deres medlemmer i Stortingets familiekomite; Kristin Ørmen Johnsen (H), leder av komiteen, Anette Trettebergstuen (AP), første nestleder i komiteen, Åslaug Sem Jacobsen (SP) medlem, og Silje Hjemdal (FrP) medlem. KrF, MDG og Rødt var ikke med i panelet.

Høringsutvalgets flertall har gått inn for å endre barnelovens bestemmelse og å utvide rettens kompetanse. I gjeldende lov må det «…ligg føre særlege grunnar…» for at retten kan idømme «delt fast bosted» ved samlivsbrudd. Utvalget foreslår å fjerne betingelsen slik at retten vil stå fritt til å idømme delt fast bosted, når den mener dette er til barnets beste i den foreliggende barnefordelingssak. «Delt fast bosted» er jo et stammespråk som ikke er åpenbart forståelig. Det betyr rett og slett at omsorgskompetansen fordeles likt mellom mor og far, men at de selv kan velge omsorgstid avvikende fra 50/50 hvis det passer best for dem i deres konkrete hverdag.

Alle fire stortingsrepresentanter ville gå lenger enn utvalget og ønsket delt fast bosted som hovedregel i en ny barnelov. Det ville etter representantenes mening virke normgivende og samtidig gi et positivt likestillingssignal. Ved at delt fast bosted blir normen, vil søksmålsbyrden i barnefordelingssaker komme på linje med norsk langvarig og sikker rettstradisjon; at det er den part som påberoper seg en særrett som da vil ha søksmålsbyrden. Ikke som det hittil har vært i barnefordelingssaker; at den part som er blitt forfordelt som omsorgsperson (les far) har måttet gå til søksmål. At en slik norm også ville virke prosessdempende var alle enige om. 20% av rettssaker i norske domstoler er i dag barnetvistsaker.

Professor Frode Thuen presenterte forskningsresultater, nasjonale og internasjonale, som alle var relativt klare på at barn med jevnlig kontakt med både mor og far klarer seg bedre på de fleste områder enn barn som har mangelfull kontakt, eller ikke kontakt i det hele tatt, med den ene av sine foreldre.

Hvis uenigheten mellom mor og far likevel ender i retten, vil ikke partene lenger finne det like hensiktsmessig å kritisere motpartens evner til omsorg og samtidig fremheve seg selv. Dette vil kunne åpne for et bedre samarbeidsklima i det livslange prosjekt det uansett er å være forelder til felles barn.

Høringsfristen er 1. mai. Så vil komiteen bruke tid på å samles om et forslag til Stortinget. Representanten mente man ikke ville få tid til å behandle lovforslag i denne perioden og en avgjørelse vil tidligst kunne bli tatt i neste Storting. Da vil vi ha andre representanter som kan ha andre oppfatninger.

Det er likevel grunn til optimisme. Representantene ga alle inntrykk av at vindene har snudd og at samfunnet nå endelig er åpne for at likestilling mellom mor og far i barnefordelingssaker blir lovens norm. Høyres representant advarte imidlertid forsamlingen om at det ikke ville ble en «smooth sailing», og at motstanderne ville komme på banen med mye skyts. Hun minnet om at det er de beste argumentene som gjerne vinner til slutt.

