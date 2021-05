annonse

NTB melder at en mann er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en mann ble funnet alvorlig skadd i Osterhaus’ gate i Oslo sentrum søndag morgen.

– Sent søndag kveld ble en mann i 20-årene pågrepet og siktet for drapsforsøk. Dette som et resultat av taktisk og teknisk etterforskning, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Politiet skriver at de ønsker å avhøre siktede i løpet av mandag. Mannen vil bli fremstilt for varetektsfengsling tirsdag.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 6.59 søndag morgen etter at et vitne så en person som lå på gata og ropte om hjelp.

Mannen i 40-årene er alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med en skarp gjenstand, men politiet skriver mandag at mannen er utenfor livsfare.

