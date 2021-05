annonse

annonse

Mandag startet rettssaken mot mannen som skadet 90 personer da han kjørte en bil inn i et karneval i den tyske byen Volkmarsen i fjor.

Mannen står tiltalt for drapsforsøk på 91 personer og for å ha skadd 90, hvorav flere var barn. Men motivet er fortsatt like uklart. Mannen har nemlig forholdt seg taus både i avhør og under rettssaken hittil. Tiltaltes forsvarer sa at hans klient ønsker å bruke retten til ikke å uttale seg, skriver NTB.

Rettssaken foregår i Kassel, som ligger cirka 3 mil fra Volkmarsen, en småby med cirka 7.000 innbyggere.

annonse

Overlegg

Aktor Tobias Wipplinger uttalte i sitt åpningsinnlegg at den 30 år gamle mannen hadde handlet med overlegg, og videre at påtalemyndigheten mener at målet for handlingen var å drepe så mange som mulig.

Han opplyste at den tiltalte ikke var ruset under angrepet. Han skal ha utstyrt bilen sin med et kamera. Han brukte bilen til å brøyte seg gjennom en sperring og fortsatte videre i 50–60 kilometer i timen, først inn i karnevalsparaden, deretter mot publikum. Etter 42 meter stanset bilen.

Ifølge tiltalebeslutningen ble mennesker kastet opp i luften, overkjørt eller truffet av gjenstander som føk gjennom luften. Aktoratet estimerer at så mange som 150 personer ble rammet av ugjerningen, om man ser til både fysiske og psykiske skader.

annonse

Benbrudd, åpne sår og koma

Hva gjelder de fysiske skadene folk ble påført refererte aktor til benbrudd, åpne sår, indre skader, hjerneskader, hukommelsestap og koma. 28 måtte legges inn på sykehus, og for to av dem var skadene livstruende.

Man har foreløpig ikke funnet bevis for at mannen hadde et politisk eller ekstremistisk motiv.

Rettssaken vil ta lang tid. Den er ventet å vare til midten av desember.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474