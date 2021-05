annonse

annonse

Mannen som ble funnet drept i brannruinene i Moelv i høst, døde mest sannsynlig av de omfattende voldsskadene han var blitt påført, konkluderer politiet, ifølge NTB.

Etterforskningen viser at drapet skjedde i en leilighet i Gjøvik sentrum, og at offeret ble fraktet I gjerningsmannens bil til et næringsbygg i Moelv, som så ble stukket i brann. Etter omfattende etterforskning har politiet nå avsluttet saken og konkludert med det som tidlig ble hovedteorien: Det dreier seg om drap og selvdrap.

Også gjerningsmannen ble funnet død på branntomta i Moelv i Ringsaker noen dager etter brannen 30. september.

annonse

– Man tar ikke ut tiltale mot en død person, så generelt sett er det vanlig i slike tilfeller at saken blir henlagt. Vi skal skrive politiet innstilling nå, og så blir det Riksadvokaten som til sjuende og sist tar den endelige beslutningen, sier politiadvokat Nina Helmersen Østvold til NTB.

Flere arnesteder

Politiets konklusjon har støtte blant annet i de endelige obduksjonsrapportene, som nå er klare.

– Det er funnet spor etter brennbar væske i næringsbygget i Moelv. Det er kartlagt flere arnesteder. Politiet mener at dette er brannårsaken. Etterforskningen tilsier at det var siktede som startet brannen, og at han var alene om det, opplyser Østvold.

annonse

Motivet for drapshandlingen antas å ha sammenheng med en konflikt av økonomisk art mellom de to mennene, men har ikke klart å bringe full klarhet i hva som utløste drapshandlingen

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474