Sjef-redaktør Dan Wootton i The Sun mener det er oppsiktsvekkende at media latterliggjør corona-demonstranter, og ignorerer de massive protestene som har økt i omfang de siste ukene i London.

Forrige helg var det en massiv demonstrasjon i London i forbindelse med corona-nedsteningen.

Flere titalls tusen mennesker skal ha møtt opp for å demonstrere mot myndighetenes harde nedstening av samfunnet. Demonstrantene hadde plakater som viste motstand mot myndighetene, politikere og media.

På sosiale medier har det blitt lagt ut flere bilder og videoer av den massive corona-protesten.

Why aren’t the mainstream media giving the anti-lockdown protest march in London any significant overage? Oxford Street has hundreds of thousands of people marching. It’s enormous.#londonprotest pic.twitter.com/h7Cimc3BrX — James Melville 🌸 (@JamesMelville) April 24, 2021

Både i norske og utenlandske medier har det imidlertid vært stille. Som regel har norske journalister hevdet at de som møter opp på demonstrasjonene er høyreradikale nazister og konspirasjonsteoretikere.

Ignorerer demonstrasjonene

Nyhetsredaktør i The Sun, Dan Wootton, har skrevet en kommentar i Daily Mail der han langer ut mot de store britiske mediene for å ignorere de massive demonstrasjonene som utspiller seg hver eneste helg.

Han stusser på at de har brukt store ressurser på å dekke for eksempel Black Lives Matter-demonstrasjonene som har tiltrukket seg langt færre folk.

– Jeg er sjokkert over å se at media ignorerer fullstendig de enorme anti-lockdown-protestene i London.

– BBC, ITV, Channel 4 og Sky News har viet hundrevis av timer det siste året til mindre besøkte demonstrasjoner av Black Lives Matter, antistatue-aktivistene, Extinction Rebellion og kvinners rettighetssupportere. Likevel vier de ingen oppmerksomhet til de tusenvis av folk som møtte opp for å marsjere mot den største erosjonen av våre friheter og sivile friheter i moderne historie, skriver Wootton.

Latterliggjøring

Wooton tror mediemakten i London kun ønsker å dekke saker de selv er enig i. Han viser til BBCs dekning som har prøvd å fremstille demonstrantene som galninger.

– Den eneste betydningsfulle reportasjen fra BBC var å latterliggjøre dem som marsjerte som QAnon-støttende antivaksere. Det ville være det samme som å prøve å beskrive alle de som marsjerer for BLM som Antifa-anarkister, snarere enn folk som tror på rasemessig likhet, skriver Wootton.

– Var det noen konspirasjonsteoretikere til stede? Sannsynligvis, som ved enhver protestmarsj. Men det er veldig åpenbart for meg at de aller fleste mennesker var briter fra alle demografiske grupper som fredelig protesterte mot sin rett til å gjenvinne friheter som for et år siden virket umulig å tro at regjeringen kunne ta fra oss, legger han til.

Etter demonstrasjonen i Londons gater beveget noen tusen mennesker til Hyde Park der de hygget seg med sang og musikk. Men det tok ikke lang tid før politiet dukket opp og prøvde å bryte opp folkemengden i parken. Det endte med sammenstøt i videoen du kan se under.

Flere mennesker ble pågrepet pågrepet i forbindelse med demonstrasjonen forrige helg.

