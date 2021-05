annonse

annonse

Tendensiøs informasjon fører til vaksinefrykt.

I en søknad fra Integration and cultural diversity organisation (ICDO) til Integrerings – og Mangfoldsdirektoratet går det frem bekymring for at arabiske og somaliske innvandrermiljøer i Oslo er skeptiske til å la seg vaksinere.

Det vises i søknaden til at informasjonen som spres om vaksine og prioritering av grupper for vaksinering har «skapt bekymringer» i dette miljøet, og at informasjonen som spres via sosiale kanaler «kan være tendensiøse og usaklige».

annonse

– Det har ført til skepsis og i verste fall frykt for å la seg vaksinere, heter det i søknaden, der det vises til at saklig informasjon om vaksineprogrammet i Norge

er del av informasjonen organisasjonen ønsker å formidle, i tillegg til opplysninger om smitteforebyggende tiltak.

Fikk nei

Organisasjonen søkte om å informere enkeltpersoner via stands i området bydel Gamle Oslo og Groruddalen og om å holde foredrag om smittesituasjonen tillot det. Søknaden ble avslått.

annonse

Trangboddhet har vært pekt på som den viktigste grunnen til at mange smittes i bydeler som Stovner, der det er flertall beboere med innvandrerbakgrunn.

Slo alarm

Det er ikke første gang det blir kjent at det er vaksineskepsis i innvandrermiljøer. Resett avdekket tidligere i vår at Stovner Frivillighetssentral, som drives av Kirkens Bymisjon, til bydelsoverlegen i samme bydel slo alarm om vaksineskepsis i innvandrermiljøer.

Det skjedde etter erfaringer fra informasjonsstand om covid-19 utenfor frivillighetssentralen og på Stovner senter, hvor ansatte og frivillige med språkkompetanse på somali, urdu og arabisk har bidratt med informasjon om viruset. Problemet skal ha vært størst blant innvandrerkvinner.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse