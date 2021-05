annonse

To tenåringsgutter er siktet for voldtekt på en tolv år gammel jente i et solarium øst i Oslo. Ytterligere tre tenåringer siktet for seksuelle handlinger.

Document.no melder at de siktede i alderen 16–17 år.

Overgrepene skal ha skjedd 12. april, opplyser politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt til NTB.

– Vi hadde en aksjon i forrige uke der alle fem ble pågrepet samtidig, så de ikke skulle samordne forklaringer, sier Hatlo.

Jentas familie anmeldte saken, og de fem ble pågrepet med bakgrunn i hennes forklaringer og overvåkingsbilder, ifølge politiadvokaten.

Tre av de siktede erkjenner ikke straffskyld. Forsvarerne til de to siste har ikke villet kommentere saken overfor Document.no.

Ingen av tenåringene er fremstilt for varetektsfengsling, på grunn av sin unge alder og fordi politiet mener faren for bevisforspillelse er liten etter avhør.

