En lærer i Drammen forteller at han ved flere anledninger har blitt slått, sparket, truet og spyttet på.

– Jeg har opplevd det meste, men innfinner meg med at det er en del av jobben, sier mannen i 30-årene som jobber på en barneskole i byen.

Han vil ikke stå frem med navn eller gå ut med hvilken skole det er snakk om, skriver Drammens Tidende.

Vedkommende forteller at det er blitt veldig stygt språk blant unge.

– De mannlige lærerne blir kalt pedo og de kvinnelige blir kalt hore, forteller læreren.

Han har blitt kastet is og stein på av elever, angivelig fordi de var sure fordi de ikke fikk ha med telefonen ut i friminuttet. I tillegg har han fått blåmerker etter spark.

Men han har ikke rapportert det videre som avvik oppover i systemet.

– Skolens ledelse virker til tider bekymret for at varsler kan skade skolens rykte. De skolene som rapporterer mye blir dessuten sett på som «verstingskoler», sier han.

Læreren forteller at han egentlig trives veldig godt i jobben og at han liker å jobbe med barn.

«Elever med språkvansker»

Drammens Tidende har tidligere skrevet om tilfeller av vold og trusler på skolene i Drammen og generelt om endringer i kriminalitet blant ungdom. Men avisen har konsekvent unnlatt å si om hvem som står bak, til tross for at byen har sett store demografiske endringer de siste årene og nå har om lag 29 prosent av befolkningen med innvandrerbakgrunn.

Men denne gang gir Drammens Tidende et lite hint om hvem det dreier seg om

De skriver at «Mannen mener at det primært er gutter som utøver volden og at elever med språkvansker er overrepresentert. I tillegg opplever han at det er en del elever som har negative holdninger mot kvinner, hvilket gjør det krevende for mange kvinnelige lærere.»

I begrepet «elever med språkvansker» må man anta at Drammens Tidende har tillatt seg å peke på at det er elever med innvandrerbakgrunn. Med «elever som har negative holdninger mot kvinner» er det trolig at man snakker om ikke-vestlige innvandrere og spesielt de fra muslimske land, hvor det eksisterer religiøst iboende ulikhet mellom kvinner og menn. Men dette ligger mellom linjene i artikkelen til Drammens Tidende.

– Det handler hundre prosent om holdninger hjemmefra, sier læreren.

Læreren forteller at det er få konsekvenser for elever som utøver vold. Hvis foreldrene kontaktes er det varierende hvordan de velger å håndtere det.

– Det er mye ansvarsfraskrivelse fra foreldrene. Mange skylder ofte på skolen, sier han.

Drammenslæreren sier at skolen som oftest tar hendelser på alvor, men at det i praksis skjer lite.

– Man får kanskje veiledning for hvordan man skal takle eleven eller så forsøker man å omstrukturere noen ressurser, men da går det utover noen andre, forteller han.

Vil oppstå uønskede hendelser

Kommunalsjef for skole og barnehage, Thomas Larsen Sola, sier til Drammens Tidende at han oppfordrer alle til å rapportere de avvikene de opplever.

– Samtidig er drammensskolen for alle barn og unge, alle 12.800 elever. Det betyr at det vil oppstå uønskede hendelser og at jobben med forebygging av de er et kontinuerlig arbeid, sier han.

Resetts Shurika Hansen har nylig advart om at Drammen kan få Norges første no-go soner.

