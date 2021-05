annonse

Helseminister Bent Høie er 50 år onsdag. Statsministeren benytter anledningen til å få litt folkelig PR.

Med det NTB omtaler som «et hjertelig bilde av seg selv som tilsynelatende kiler en glad Bent Høie i før-koronatider», la statsminister Erna Solberg ut en gratulasjon på Facebook til helseministeren på hans 50-årsdag tirsdag.

– Tusen takk for at du står fjellstøtt i krisen, skriver Solberg, og fortsetter: – Tusen takk for taler i korte setninger. Av og til. Veldig. Korte. Setninger.

– Når krisen er over kan vi alle leve hele livet. Gratulerer med 50-årsdagen din, Bent Høie, avslutter hun.

Allerede etter et par timer hadde over 12.000 følgere av statsministeren reagert på gratulasjonen, og Bent Høie selv takket for hyllesten.

– Fantastisk! Tusen takk, Erna, skrev han.

– Kvalmt!!!

De fleste i kommentarfeltet sluttet seg til gratulasjonen, men det var noen som uttrykte sin misnøye med diktet til statministeren.

– Kvalmt!!! Dette har ingenting i offentligheten å gjøre! skrev ev kvinne.

– Hvor dum kan en statsminister bli? Skal bli en lettelse når valget er over. Du er en større byrde en pandemienm skriver en annen.

