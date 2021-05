annonse

annonse

En bro kollapset i Mexico by mens et T-banevognsett kjørte over den sent mandag kveld.

Ifølge lokale myndigheter så skal minst 15 være døde og 70 skadet.

Ulykken skjedde rundt klokken 22.30 lokal tid.

annonse

Nødetatene har rykket ut med store styrker, og TV-bilder viser ambulansearbeidere redde skadde passasjerer.

Mexico Citys ordfører Claudia Sheinbaum skriver på Twitter at hun er på ulykkesstedet og at flere sykehus er involvert i redningsaksjonen.

🔴 URGENTE: Se reportan 13 personas muertas y 70 más heridas, es el saldo que ha dejado este trágico accidente que se ha registrado en el @MetroCDMX #L12 pic.twitter.com/oXzM0zt00J — ⭕️ Carlos Lara Moreno (@CarlosLaraM81) May 4, 2021

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474