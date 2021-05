annonse

Folkehelseinstituttet ønsker å gjennomføre tre testkonserter med inntil 5.000 publikummere per konsert.

– Vi ønsker oss et sikkert svar på om det å smitte-teste publikum før de slipper inn på konsert, gjør det like trygt å gå på konsert som å være hjemme og se på TV, sier leder for forskningsgruppen i Folkehelseinstituttet (FHI), Atle Fretheim til NRK.

Håpet er å gjennomføre konsertene i juni.

FHI ønske er å rekruttere 30.000 publikummere, men bare halvparten av testgruppen får dra på konsert. Den andre halvparten skal leve som normalt, melder NTB.

Instituttet ser for seg at konsertene holdes innendørs uten munnbind, og at de trolig vil finne sted i Oslo.

Forslaget er sendt til helsemyndighetene der det nå er til behandling. Man trenger blant annet dispensasjon fra covid-19-forskriften, som gis av helsemyndighetene.

Kulturminister Abid Raja (V) ønsker visstnok ikke å kommentere saken. Det er heller ikke kjent hvem som i så fall skal spille.

