I forrige uke besøkte Joe Biden og kona Jill tidligere president Jimmy Carter og hans kone Rosalyn i deres hjem.

Carter-senteret friga deretter et foto. Men på bildet ser Joe og Jill ut som giganter i forhold til Carter-paret. Dette har fått folk på sosiale medier til å stusse.

We’re pleased to share this wonderful photo from the @POTUS and @FLOTUS visit to see the Carters in Plains, Ga.!

Thank you President and Mrs. Biden! pic.twitter.com/QcA33iUev4

— The Carter Center (@CarterCenter) May 4, 2021