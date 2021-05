annonse

annonse

Fondet skal være på ti milliarder kroner og skal finansieres utenfor bistandsbudsjettet.

– Jeg vil kalle det en Marshall-plan for klimaet, sier Sturla Henriksbø til Vårt Land.

Han er leder for KrFs internasjonale utvalg, og mener at klimafondet kan bli Norges viktigste framlegg på klimatoppmøtet i Glasgow til høsten. Han tror også at det kan bidra til å mobilisere flere til å tenke langs samme bane.

annonse

– Dermed kan vi bidra effektivt et globalt grønt skifte – uten at det går på bekostning av øvrig bistand til å bekjempe fattigdom.

Les også: Mener strømmen blir dyrere hvis vindmøllemotstandere får det som de vil

annonse

Miljøstiftelsen Zero er fornøyd

De har vært pådriver i flere år for at Norge skal satse mer på investeringer i fornybar energi i utviklingsland.

– Tiden for å lansere et klimafond som dette og realisere lovnadene i Granavolden, det er nå. Her har Norge en gyllen anledning til å framskynde energiomstillingen der det er aller mest utslipp, sier Dagfrid Forberg. Hun er nestleder i miljøstiftelsen Zero, og sier at timingen er god opp mot klimatoppmøtet COP26 i Glasgow i høst:

– Her kan Norge virkelig bidra internasjonalt. Det er knapt noe viktigere vi kan gjøre for klimaet ved siden av å kutte egne utslipp.

Les også: Zero krever forsterket klimapolitikk

annonse

Zero er en Norsk stiftelse jobber mot nullutslippsløsninger for å begrense de menneskeskapte klimaendringene. Zero ble etablert i 2002 av personer fra Bellona og Natur og ungdom. Formålet er å fungere som en kompetanseorganisasjon. De skal framskaffe og spre kunnskap om teknologiske og politiske løsninger på problematikken rundt menneskeskapte klimaendringer.

– Jeg tror at det vi kan gjøre innenfor klima, har langt større betydning for verdens fattige enn tradisjonell bistand, sa Per Kristian Sbertoli i Zero til Vårt Land i februar 2020.

Per Kristian Sbertoli var fagansvarlig i Zero, og i dag jobber han i Norfund». Han utdannet statsviter og har selv arbeidet med bistand, men byttet jobb da han angivelig forsto konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer. Sbertoli har bakgrunn fra Kristelig Folkeparti, og har arbeidet på Stortinget, partikontoret og i Oslo bystyre. Han har også hatt ulike tillitsverv i KrF og KrFU. I perioden fra 2010 til 2015 ledet han det politiske påvirkningsarbeidet i Plan Norge.

Sturla Henriksbø sier at de 10 milliarder til klimafondet skal ikke komme fra statsbudsjettet. Fondet er en pengeplassering som er tenkt å gi avkastning. Han sammenlikner med Norfund, som er et statlige investeringsfondet for næringsutvikling i utviklingsland. De har en høyre avkastning enn Oljefondet. Han sier videre at det klimafondet eventuelt taper kan dekkes inn av overskuddet fra Norfund.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474