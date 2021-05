annonse

Den påtroppende Frp-lederen følger Danmarks eksempel og vil at flyktninger skal reise hjem.

Danmark kan bli det første landet i Europa som sender flyktninger til Syria, med henvisning til at landet nå er trygt. Danmarks sosialdemokratiske regjering har vært åpne og ærlige om at beskyttelse er midlertidig og kan bli trukket tilbake når det er grunnlag for det.

– Dette er musikk i mine ører. Det utrolige er at det kommer fra Aps søsterparti i Danmark, sier Listhaug til Dagbladet, og sender ballen over til Arbeiderpartiet:

– Tenk om vi fikk høre en Arbeiderparti-politiker si noe sånt! Det er jo dette vi i Frp også har sagt. Skal du være i Norge må du integrere deg og bidra.

Listhaug sier at hun lurer på hva Arbeiderpartiet mener om danske Socialdemokratiets asylpolitikk. Er den uansvarlig og altfor streng? Har de store problemer med den? Svarer de nei, så skjønner jeg ikke hvorfor de kritiserer Frp.

– Utgangspunktet for Flyktningkonvensjonen var midlertidig opphold, ikke at man skulle etablere seg i Norge eller andre land man fikk beskyttelse i. Det å søke asyl er blitt en måte å komme seg til rike land der de kan ha en helt annen levestandard. Jeg skjønner at folk vil det, men det er ikke bærekraftig, sier Listhaug.

Arbeiderpartiet svarer at deres politikk er rettferdig og forutsigbar.

– Den største uenigheten i innvandringspolitikken i dag er innad mellom partiene på høyresida, og jeg ønsker Listhaug lykke til videre med å bortforklare dette. Arbeiderpartiet har de helhetlige løsningene for en forutsigbar og rettferdig innvandring som regjeringen og Frp mangler, sier Masud Gharahkhani, som er innvandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, og mener at Listhaug er desperat:

– Det er useriøst og usant når Listhaug prøver å tegne opp et bilde av frislipp og åpne grenser med Arbeiderpartiet i regjering, men det er vel bare nok et tegn på desperasjon fra den påtroppende lederen til et parti som nå sliter på meningsmålingene få måneder før valget.

