Misnøyen mot Miljøpartiet De Grønne (MDG) vokser.

I flere år har MDG kjempet for å gjøre Oslo mer miljøvennlig. De har blant annet satset på å få sentrum i hovedstaden fritt for biler.

Det har ennå ikke skjedd. Det har imidlertid ikke stoppet partiet fra å gjøre byen mer sykkelvennlig.

I 2018 skrev de på egne nettsider at byrådet har tidoblet tempoet i sykkelveiutbyggingen, og at «hovedstaden skal få flere hundre kilometer med ny sykkelvei».

Politibeskyttelse

Mange Oslo-beboere som er avhengige av bil har derfor vært rasende på MDGs politikk. Det toppet seg tidligere i år da MDG begynte utbyggingen av en sykkelvei i Gyldenløves Gate på Frogner.

Beboere saboterte byggingen av den nye sykkelveien ved prosjektets begynnelse, og tagget blant annet at «Lan må gå» på plankene som var satt opp. Sykkelveien har gjort at beboere ikke lenger kan parkere med bil i området. Avisa Oslo skrev at anleggsarbeiderne har vært nødt til å ha politivakt av frykt for kraftige aksjoner og sjikane fra naboene.

Den siste tiden har misnøyen mot MDG vokst. På Facebook har en gruppe fått mange tusen nye medlemmer. Gruppen «Vi som er totalt imot MDG» har nå over 62 000 medlemmer.

I gruppen blir det ofte lagt ut kraftig kritikk og mange bilder, der det harseleres med det såkalte grønne partiet.

Resett har blitt kontaktet av de som styrer Facebook-gruppen.

– Vårt mål er å påvirke folk slik at de ikke stemmer på MDG, som vil rasere folks hverdag med alle slags påbud, heter det i en e-post sendt av en av gruppens moderatorer.

Hetset

Lan Marie Nguyen Berg er en av de mest profilerte politikerne i partiet. Hun har måtte tåle kraftig reaksjoner for sine politisk utspill i mediene.

I et VG-intervju i 2017 hevdet hun seg utsatt for rasisme. Noen skal for eksempel ha sagt at hun burde «reise tilbake til Vietnam».

Lan sa den gang at personhets og rasisme kan skremme viktige stemmer vekk fra samfunnsdebatten.

