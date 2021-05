annonse

annonse

Norske bønder driver organisert sosial dumping – krever likevel milliarder av staten, mener Gunnar Stavrum.

Landbruksoppgjøret er i gang, det er valgår og bøndene vet å innrette seg. Nå vil de ha friske milliarder på bordet.

– Når vi leser kravene, så er det nesten ikke grenser for hva som må på plass. Kortversjonen er mer til alle bønder, eller det Bondelaget kaller et «kraftig inntektsløft» og «økte inntektsmuligheter for alle bønder og alle produksjoner», skriver Gunnar Stavrum i Nettavisen, og legger til:

annonse

– Det pussige er at kravene kommer omtrent samtidig som vi har fasiten for koronaåret 2020, som faktisk var et meget godt år for landbruket. Trolig fordi dagligvarehandelen har gått godt, og fordi nordmenn flest har kunnet bruke mer penger på norsk mat, og mindre på reiser og mat i utlandet.

Les også: Støre mener norske bønder underbetaler jordbærplukkere: – Dette er en sak for økokrim

Stavrum skriver vi har 200.000 arbeidsledige og bedrifter som har gått konkurs eller permittert ansatte. Mens bøndene hadde 15 prosent lønnsvekst, så spør han om hvilken annen bransje kan glede seg over fortsatt stengte grenser.

annonse

– Bøndene sitter på den gyldne gren, men klager likevel.

Nå vil de ha mer, sier Stavrum, og spør hvor de pengene skal komme fra.

– Normalt er det to muligheter: Enten dyrere mat eller mer penger fra staten. I begge tilfellene havner regningen hos norske forbrukere og skattebetalere.

– Ironisk nok kommer dette kravet etter en vinter der vi i praksis har sett hvordan landbruket bruker billig importert arbeidskraft, og frykter jordbærkrise hvis ikke vietnamesere og andre lavtlønte kan gjøre jobben i åkeren.

Gunnar Stavrum kaller det sosial dumping.

– Men ikke nok med at landbruket angivelig er avhengig av å hente billig arbeidskraft fra utlandet – de samme bøndene er samtidig på topp i pengestøtte.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474