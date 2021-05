annonse

Meglerhusene venter et roligere og mer balansert marked etter at de siste månedene har vært preget av sterk etterspørsel, ville budrunder, kupping og hemmelige bud.

April måned ga imidlertid et nytt prishopp, men meglerne forventer et mer stabilt marked fremover, skriver Dagens Næringsliv.

– Det elleville markedet vi har hatt det siste året er nok over, sier administrerende direktør i Privatmegleren Grethe Meier.

– Mange som skal selge bolig nå, har en urealistisk høy forventning til hva markedet er villig til å betale for deres bolig. Kjøper har nok fått med seg at toppen er nådd og vil ikke by langt over prisantydning, sier hun.

Onsdag kommer Eiendom Norge med fasiten på boligprisutviklingen for april, og Meier forventer mer normaliserte forhold.

– Vi ser for oss et langt sunnere boligmarked resten av året. Når samfunnet åpner igjen, vil nok mange bruke pengene sine på annet enn bolig og aktiviteten vil dempes, sier Meier.

– I Oslo vil nok fortsatt prisveksten være sterk fremover, for det er ikke nok boliger i forhold til etterspørselen, avslutter hun.

– Ikke tiden for kupp

Administrerende direktør i Eiendomsmegler 1 Oslo Akershus, Kent Victor Syverstad, sier at boligmarkedet i Oslo er i en liga for seg selv, og at dette ikke er tiden for å gjøre et kupp hvis du skal kjøpe bolig i Oslo.

– Vi tror ikke det lønner seg å kjøpe bolig i Oslo nå, med mindre man planlegger å bo i boligen i minimum tre år. Vår oppfordring er å ikke la seg rive med i opphetede budrunder og betale for mye, sier Syverstad.

