Dommen fra Oslo tingrett er den første i sitt slag i norsk rettshistorie.

Aktor ba om fire års fengsel da han konkluderte i sin prosedyre for retten 23. mars.

– Vi mener at hun har vært en deltaker i ISIL over mange år, og at hennes bidrag har vært å legge til rette for neste generasjon og ta vare på ektemannen. Dette har vært viktig for ISILs statsbygging og opprettholdelse av organisasjonen, sa statsadvokat Geir Evanger til NTB.

Kvinnen harnektet straffskyld, først og fremst fordi hun ikke hadde noen mulighet til å komme seg ut av de IS-kontrollerte områdene i Syria i årene fra 2013 til 2019.

– Hun ville hjem, men ble tvunget til å bli. Det er kjernen i vårt forsvar av henne, sa forsvarer Nordhus.

Radikalisert og forelsket

Den nå 30 år gamle kvinnen var 22 år gammel da hun solgte unna eiendeler her hjemme, tok toget til Sverige og satte seg på flyet til Syria for å slutte seg til ektemannen, den norsk-chilenske fremmedkrigeren Bastian Vasquez.

Sju år senere ble hun berget ut av den beryktede al-Hol-leiren av norske myndigheter.

Beslutningen vakte ifølge NTB «betydelig harme» i Fremskrittspartiet – flere framstående representanter for partiet har helt fram til rettssaken begynte i starten av mars, sådd tvil om grunnlaget for å hente den lille familien hjem.

Fire dager etter at kvinnen satte sine bein på norsk jord for første gang på over sju år, trakk Frp seg ut av regjeringssamarbeidet.

Enig

Professor Brynjar Lia i midtøstenkunnskap ved Universitetet i Oslo sa under rettssaken at kvinner spilte en viktig rolle.

– Kvinners rolle i IS var primært å være kone og mor. I forskningen opereres det med formuleringen «enabler of jihad» – at kvinnen muliggjør jihad fordi de ikke bare er gode ektefeller, men fordi de også føder barn som igjen oppdras til å være fremtidige soldater for kalifatet, sa Lia.

Han poengterte at IS aktivt brukte kvinner i sitt propagandaarbeid og la stor vekt på hvor viktig kvinner var til å skape og bygge en ny generasjon med jihadister.

