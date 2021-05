annonse

Påtalemyndigheten vil ha fire års fengsel for Ghafoor, mens forsvarerne mener hun må frifinnes.

Ghafoor reiste i februar 2013 til Syria for å slutte seg til sin ektemann Bastian Vasquez, som da var fremmedkriger for den al-Qaida-tilknyttede grupperingen Nusrafronten og senere IS, skriver NTB.

– Hun reiste helt frivillig til Syria, og dette valget har etter påtalemyndighetens syn svært mye å si for straffansvaret, sa Evanger i sin sluttprosedyre 23. mars der han ba Oslo tingrett dømme den IS-tiltalte kvinnen til fire års fengsel.

– Vi har konkludert med at hun er et offer for menneskehandel og at det må lede til frifinnelse av henne, sa den tiltalte kvinnens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, i sin sluttprosedyre dagen etter.

Oslo tingrett kommer med dommen klokken 15.15 tirsdag ettermiddag.

– Hun visste at Vasquez var med i Jabhat al-Nusra og at det var en ekstrem militær gruppering. Hun visste også at Vasquez var en militant kriger og at han deltok i terror, sa Evanger under rettssaken.

– Hun ville hjem, men ble tvunget til å bli. Det er kjernen i vårt forsvar av henne, sa forsvarer Nils Christian Nordhus under rettssaken.

Ghafoor har under rettssaken hevdet at hun ønsket seg hjem allerede etter tre måneder, men at hun ikke hadde noen reell mulighet til å komme seg ut før hun ble hentet ut av IS-kontrollert område i mars 2019 av kurdiske styrker og brakt til Al Hol-leiren.

Fakta om den IS-siktede kvinnen

* 30 år gammel. Har to barn – en gutt og en jente.

* Født i Pakistan. Kom til Norge som liten og vokste opp på østkanten i Oslo.

* Hun og de to barna forlot det siste, lille IS-området i Syria i begynnelsen av mars 2019 og har siden oppholdt seg i al-Hol-leiren i Syria.

* Ble hentet hjem til Norge i januar 2020. Løslatt fra varetekt et år senere.

Fakta om IS

* Den ytterliggående islamistgruppa IS (Den islamske staten) tok sommeren 2014 kontroll over store områder i Irak og Syria og proklamerte et islamsk kalifat med den syriske byen Raqqa som hovedsete.

* IS har sine røtter i sunnimuslimske opprørsgrupper som oppsto i Irak etter den USA-ledede invasjonen i 2003.

* IS kontrollerte på det meste rundt en tredel av Irak, blant annet landets nest største by Mosul, samt rundt halvparten av Syria, deriblant store ubebodde ørkenområder.

* Militante islamistgrupper verden over sverget troskap til «IS-kalifatet» i dets velmaktsdager, men gruppen har kun anerkjent en brøkdel av dem.

* IS har påtatt seg ansvaret for en rekke terroraksjoner.

