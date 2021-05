annonse

annonse

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark mener Trygve Slagsvold Vedum har en arrogant holdning mot folk når han ikke vil ha en president i Norge.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er bekymret over at stadig flere politikere ønsker å avskaffe kongehuset, skriver Nettavisen.

– Kongen og monarkiet binder Norge sammen. Hans Majestet Kongen har en samlende funksjon som en del av en lang historie og rekke. Republikanerne sier at makt ikke skal gå i arv, men det er det som gir det kontinuitet, sier Vedum.

annonse

Vedum mener det både er historieløst og uansvarlig kulturelt å ville bytte ut det norske monarkiet med en republikk.

– Flere og flere i Arbeiderpartiet og Høyre argumenterer for republikk. Jeg synes det er rimelig historieløst når man ser på norsk historie. Det tar heller ikke hensyn til den praktiske virkeligheten i Norge. Når vi står i store kriser er det noe helt eget når Kongen og Dronningen kommer enn en statsråd, sier han og legger til:

– Det er ikke fordi det er noe galt med statsråden, men fordi vi har en monark som henger så tett sammen med kulturen og historien vår, sier han.

annonse

Sp-lederen mener det dreier seg om en liten klikk av politikere i Oslo som ikke har kontakt med virkeligheten ute blant folk.

– Det er mye lettere å være republikaner på et slags idéseminar på en eller annen tenketank i Oslo, enn om du er ute blant folk, sier han.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark mener utspillet fra Vedum er svært arrogant overfor hele den norske befolkningen.

– Dette viser at Senterpartiet er partiet for arvelige privilegier, mens vi Venstre er partiet for like muligheter. I argumentasjonen hans ligger en dyp mistillit til det norske folk. Her er det Vedum som er eliten, og jobber aktivt for å bevare en liten elite inne i Oslo, sier Hansmark.

I en meningsmåling fra 2017 er det 8 av 10 nordmenn som vil beholde kongehuset. Kun 15 prosent som ønsker en annen styreform. Ungdomspolitikeren mener derfor at kongetittelen også bør være på valg og ikke gå i arv.

annonse

– Makt skal ikke gå i arv. Men det er folket som til syvende og sist må bestemme det. Det er mange som er glad i kongefamilien, meg selv inkludert, men da kan de stille til valg, sier Hansmark, som legger til at han mener folket klarer å velge sine egne ledere og dermed at Vedum med utspillet sitt, utviser en mistillit til hele den norske befolkningen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474