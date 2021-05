annonse

Danmark og Rwanda står sammen om å endre dagens «urettferdige» og «uetiske» asylsystem.

Danmark skal betale Rwanda for å utvikle landets asylsystem. Danske myndigheter vil hjelpe det afrikanske landet med å styrke grensekontrollen, sende tilbake flyktninger, og bekjempe menneskesmugling.

Dette går frem av en fersk samarbeidsavtale om asyl og migrasjon, som to danske ministre har fremforhandlet med regjeringen i Rwanda. Nyheten er omtalt av nettavisen Altinget.

Den danske regjeringen har holdt avtalen hemmelig i en uke.

Danskenes ønske om å opprette et mottakssenter for asylsøkere nevnes i avtalen som et ønske, men ikke som en konkret plan Rwanda forplikter seg til.

«Målet med avtaleprotokollen er å utvikle det bilaterale samarbeidet om asyl og migrasjon innenfor internasjonale standarder», står det i avtalen, som er underskrevet av Danmarks innvandringsminister Mattias Tesfaye, utviklingsminister Flemming Møller Mortensen, samt Manasseh Nshuti, som er statssekretær med ansvar for østafrikanske anliggender i Rwandas utenriksdepartement.

«Urettferdig»

Det fremkommer i avtalen at den danske regjeringens visjon er at asylsøknader behandles utenfor EU, for å bryte med dagens system som man mener gir incitamenter for illegal migrasjon.

«Det nåværende asylsystemet er urettferdig og uetisk, fordi det oppmuntrer kvinner, barn og menn til å begi seg ut på farlige reiser langs flyktningrutene, mens menneskesmuglere tjener formuer. Det er behov for å finne nye måter å håndtere utfordringene med migrasjon ved å fremme et mer rettferdig og mer humant system, som bygger på en samlet tilgang», heter det videre i avtalen.

Vil fly asylsøkere til mottakssentre

Mattias Tesfaye har opplyst i Folketinget (det danske parlamentet, red. anm.) at Danmark er i kontakt med en håndfull land som kan bli partnere med sikte på å åpne mottakssentre for asylsøkere utenfor EU. Den danske regjeringens ambisjon er at stort sett alle asylsøkere som når frem til grensen skal flys til et mottakssenter og oppholde seg der mens deres sak behandles, og at de også skal forbli der om de får innvilget asyl.

Det vil imidlertid kunne bety at man må inngå kompromisser med landene man samarbeider med. Tesfaye har understreket at det derfor kan bli aktuelt å kompensere disse med mer u-hjelp, sterkere diplomatisk representasjon og utvekslingsprogrammer. Man anser imidlertid at å få stopp på masseinnvandringen til Danmark vil være verdt det.

Samarbeidet mellom Danmark og Rwanda skal etter planen vare i tre år.

