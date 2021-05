annonse

Hundretusener av nordmenn ble sporet i det skjulte mens de besøkte norske nettsteder.

I 2019 avdekket NRKbeta at kommentarfeltsystemet Disqus delte informasjon om nettbrukere med markedsføringsselskaper uten at brukerne eller eierne av nettsidene var klar over praksisen, skriver NRKbeta.

Tekniske analyser utført av NRK viste at NRK P3, TV2s bilvertikal Broom, Khrono, ComputerWorld, Rights, og Document delte informasjon om sine besøkende via Disqus.

Datatilsynet åpnet på eget initiativ en granskning av Disqus, og denne uken varslet tilsynet at de vil ilegge selskapet en bot på 25 millioner kroner.

Det er hele 15 prosent av Disqus antatte omsetning i 2018, ifølge Datatilsynet.

Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, mener saken er alvorlig.

– Budskapet er at vi ser på dette som en alvorlig sak. Det er en overvåkning og sporing som har pågått i det skjulte, uten at folk har visst om det, sier han.

Direktøren mener Disqus her beveger seg inn i et område som rokker ved prinsippene i et demokrati.

– Vi er egentlig i kjernen av spørsmålet om ytringsfrihet, at du skal kunne orientere deg ganske fritt og at du skal kunne unngå, og kanskje slippe, å få annonsering som er basert på nettsteder som du har besøkt, sier han.

Som en følge av NRKbetas artikler om Disqus så har både Adresseavisen, Khrono, TV2, og ComputerWorld å fjerne Disqus fra sine nettsider.

– Det vi gjorde når vi oppdaget denne feilen var at vi avsluttet avtalen med Disqus og at vi fjernet kommentarfeltene fra sidene våre, sier teknologidirektør Heidrun Reisæter i NRK.

Norske nettbrukere ble sporet av Disqus fordi selskapet ikke kjente til at Norge innførte den felleseuropeiske personvernreguleringen kalt GDPR i 2018. Det tok 511 dager før nordmenn ble innlemmet i selskapets «personvernmodus» for GDPR-land og tidligere innsamlet informasjon slettet.

Red.anm: Resett bruker også Disqus for kommentarfeltet, men det er ikke avdekket at informasjon om de som kommenterte på Resett ble delt av Disqus. Det samme gjelder Adresseavisen og NRK Ytring. NRK Beta skriver at de tror det skyldes en innstilling som disse brukerne hadde slått av.

