Politimannen som er dømt for drapet på Floyd ber om ny rettssak på grunn av feil både hos juryen og påtalemyndigheten.

Chauvins advokat Eric Nelson mener at hans klient ikke fikk en rettferdig rettssak på grunn av all medieoppmerksomheten, feil hos både jury og påtalemyndighet og «rasebasert press» på juryen, skriver NTB.

Nelson mener at medieoppmerksomheten rundt saken var så intens og fordomsfull både før og under rettssaken at det må kalles en strukturell defekt i rettsprosessen.

Et av jurymedlemmenes sin upartiskhet er også trukket i tvil etter at det dukket opp et bilde av ham fra i fjor på en demonstrasjon mot rasisme.

To juseksperter sier imidlertid at terskelen er svært høy for å få en ny rettssak basert på feil og andre mangler.

Derek Chauvin risikerer 40 års fengsel etter at han ble funnet skyldig i forsettlig drap i forrige måned.

