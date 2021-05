annonse

annonse

Leder av Antirasistisk senter mener begrepet «innvandrersmitte» ikke er nøytralt.

«Innvandrersmitte» ble brukt av Ulf Erik Knutsen, tidligere stortingsrepresentant for Frp og i dag bystyrerepresentant i Drammen. Ordet falt under et møte der de diskuterte høy smitte blant innvandrere. Dette fikk Tony Burner fra SV til å sladre på Knutsen til byens ordfører.

Burner hevdet at innvandrersmitte er en snik-normalisering av stigmatiserende retorikk. Men ordfører Monica Myrvold Berg fra Ap gav Frp-Knutsen medhold og mente at «innvandrersmitte» kan brukes i diskusjoner om høy smitte blant innvandrere.

annonse

Les også: SV-politiker Tony Burner vil kvotere innvandrere inn i politikken

Berglund Steen er helt uenig:

– Det er veldig, veldig vanskelig å være enig med ordføreren i Drammen om at «innvandrersmitte» er et nøytralt begrep, slik hun påstår som svar på et spørsmål fra lokalpolitiker Tony Burner (SV), skriver Berglund Steen på Antirasistisk senters hjemmeside, og forteller hva han tror:

annonse

– Jeg har ingen grunn til å tro at ordføreren i Drammen selv har ment noe galt med begrepet, men jeg håper både hun og andre som bruker det, tenker gjennom dette én gang til.

Les også: Antirasistisk senter: Resett kan være uheldig for positiv psykisk helse

Antirasistisk senters leder sier videre at det å knytte minoritetsgrupper opp mot sykdom og spredning av smitte, raskt kan bli en veldig potent form for fordom. Han legger til at vi skal få lov til å snakke om smitte også blant personer med minoritetsbakgrunn, men understreker at vi bør være veldig forsiktig med et begrep som både er sveipende og egnet til å gi ladede assosiasjoner, noe som visse grupperinger vet å utnytte:

– Vi vet at det er en del der ute som er rede til å omfavne forestillinger om noen grupper av medmennesker som farlige. Da bør de av oss som ønsker et inkluderende samfunn uten rasisme, unngå begreper som noen vil lese slik.

Ulf Erik Knudsen slår fast at han i sine 30 år som politiker aldri har opplevd at noen reagerer slik på språkbruk og tar seg bryet med å sende det til ordføreren. Professor Tony Burner fra SV er også tilhenger av scenenekt, og har kalt Resett for en «rasistblogg» på Dagsnytt 18.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse