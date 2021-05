annonse

– Nå må vi få handelen opp igjen, og Frp er glade for at dette endelig skjer.

Det har vært et hardt press på byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og det rødgrønne byrådet for å åpne opp Oslo.

Som ventet ble det lettelser i form av gult nivå på skolene og åpning av butikker og kjøpesentre, mens åpning av restauranter med skjenketillatelse og treningssentre lar vente på seg. Videre tiltak vil bli vurdert rundt 20. mai.

– Vi begynner på trinn to på gjenåpningsplanen. Butikker og kjøpesentre kan igjen holde åpent i Oslo med veldig strenge smitteverntiltak. Det vil gjelde strenge regler for antall kunder og for avstand, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på pressekonferansen.

Fremskrittspartiets bystyrerepresentant Aina Stenersen har tidligere kalt situasjonen «uholdbar» fordi situasjonen er veldig utfordrende for mange butikker og serveringssteder. Hun har vist til at mange står på randen til konkurs, og mange er permitterte.

– Som Frp har kjempet for kan endelig kjøpesentre og butikker åpne fra 6. mai. Det er svært gledelig. Så håper vi på enda flere gjenåpninger i nær fremtid. Nå må vi få handelen opp igjen, og Frp er glade for at dette endelig skjer, sier Stenersen til Resett.

