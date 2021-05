annonse

Politiet ransaket nylig et av Jehovas vitners forsamlingslokaler i forbindelse med etterforskningen av en sak.

Organisasjonen er kritisk til ransakelsen som ble foretatt fordi et tidligere Jehovas vitne anklaget sin tidligere ektefelle for lovbrudd, skriver Vårt Land.

Jehovas vitner sier de ønsker å samarbeide med politiet, men er bekymret over at politiet ønsket tilgang til taushetsbelagt materiale.

– Vi vil gjerne be om et møte med Politidirektoratet for å drøfte hvordan man finner balansen mellom det å samarbeide med myndighetene samtidig med at de eldstes (presters) taushetsplikt og trossamfunnets legitime religiøse formål blir bevart, skriver organisasjonen i et brev til Politidirektoratet.

Politiet har foreløpig ikke kommentert saken.

