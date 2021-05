annonse

Sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes skal være en motorvei for syklister. Men det er for mange bratte bakker, mener syklistene.

Når sykkelveien blir ferdig kan en sykle uten å møte kryssende trafikk, på en fire meter bred vei til en prislapp på 1,5 milliarder kroner. Men kritikken er allerede på plass.

– Vi er glade for sykkelstamveiprosjektet. Problemet er at det gjøres flere banale feil. Det nytter ikke å lage en fire meter bred sykkelvei dersom den er for bratt, sier leder i Rogaland Syklistforening, Jens Glad Balchen til NRK.

– Da er det en stor fare for at jobbsyklistene velger en annen vei, eller i verste fall velger å kjøre bil igjen.

Glad Balchen mener bakkene blir så bratte at mange må leie sykkelen, han kaller det «banale feil» under byggingen, og sammenlikner med motorveien som er flatere.

– Dersom du for eksempel har en sykkelvogn vil svært mange velge å gå av sykkelen og trille den.

Kari Smådal Turøy fra Statens vegvesen påpeker at det er så mange hensyn å ta når de skal bygge sykkelstamveien. Det er motorvei, bruer, dårlige grunnforhold, kabler og ledninger. Hun vedgår at det er noen bakker, men sykkelveien skal også følge motorveien.

– Jeg tror ikke noen må gå av sykkelen for å klare disse bakkene, sier Turøy.

Glad Balchen er ikke redd for å fremstå som utakknemlig, og han forstår at det er for sent, da dette skulle ha blitt løftet i planprosessen.

– Nå er jo veien under bygging, så denne kampen er tapt, sier han.

