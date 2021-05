annonse

Boligprisene steg med 0,2 prosent i april. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,1 prosent. Det er Eiendom Norge som skriver dette i sin månedlige oppdatering.

Men utflatingen kommer etter kraftig oppgang. Boligprisene er nå 12,2 prosent høyere enn for ett år siden.

– Boligprisene utviklet seg svakere i april enn normalt for måneden. Unntaket er Kristiansand og Stavanger, hvor prisene steg kraftig. Nasjonalt faller både 12 måneders veksten og den sesongkorrigerte prisutviklingen for første gang siden april 2020, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Det opplyses også at det aldri vært solgt så mange boliger i Norge etter årets første fire måneder.

– Vi venter svakere prisutviklingen i månedene fremover, og skiftet i prisutviklingen som mange har varslet er her nå, er her nå sier han og peker på sannsynlig høyere rente som en årsak.

– Sunt

– Det er sunt for norsk økonomi og den finansielle stabiliteten at boligprisveksten nå dempes. Med økt boligbygging de neste årene og høyere renter er det sannsynlig at vi nå går inn i en lengere periode med moderat prisutvikling i boligmarkedet, slik som i 2018 og 2019, sier Lauridsen.

Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL, kaller det en gledelig nyhet og lettelse for alle som skal inn på boligmarkedet.

– Den kraftige boligprisveksten det siste året har vært meget uheldig. Økte boligpriser og økt gjeld går hånd i hånd. Tosifret boligprisvekst svekker både finansiell stabilitet og langsiktig vekstevne i norsk økonomi. Samtidig skapes det et klasseskille mellom de som eier bolig og de som står utenfor boligmarkedet. NBBL er derfor lettet over at det nå endelig er tegn til at prisveksten avtar, sier han.

– Spesielt interessant er det at boligprisene nå har falt to måneder på rad i hovedstaden. Oslo er ofte en bjellesau for den nasjonale utviklingen. Nedkjølingen kan nok til en viss grad tilskrives videreføringen av utlånsforksriften og utsikter til økt rente. Innstrammingen blir tydeligst i det euforiske Oslo-markedet hvor bankene i størst grad har benyttet fjorårets midlertidige unntak i utlånsforskriften, sier Frengstad Bjerknes.

