Utenfor vinduet til de som bor i Oslo-området er det sludd onsdag morgen. På fjellet ligger det snø, ifølge Meteorlogene på Twitter.

– Nå i morgentimene kan det faktisk sludde litt i laverliggende strøk, skriver de og viser et bilde fra Filefjell hvor det har kommer nysnø.

Selv om det er mai bør en ennå sko seg for vinterlige forhold hvis en skal over fjellet. Nå i morgentimene kan det faktisk også sludde litt i lavereliggende strøk. Her over Filefjell har det kommet litt nysnø, og det ligger snø og slaps i veibanen ❄️ 🚘 Foto: Statens vegvesen pic.twitter.com/qcWOk4niSM

— Meteorologene (@Meteorologene) May 5, 2021