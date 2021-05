annonse

Dersom Taliban kommer tilbake til makten i Afghanistan, står alt som er oppnådd for kvinner i landet i fare, heter det i en amerikansk etterretningsrapport.

Rapporten ble offentliggjort av USAs etterretningssjef DNI og viser at Talibans synspunkter på kvinner ikke har endret seg siden de satt ved makten mellom 1996 og den amerikanske intervensjonen i 2001, skriver NTB.

«Taliban opprettholder i stor grad sin begrensende tilnærming til kvinners rettigheter og vil rulle tilbake mye av de to siste tiårenes framgang om de igjen kommer til makten», heter det.

Rapporten sier videre at det har vært lite endring i Talibans ledelse, at de er ubøyelige i forhandlinger og at det er strenge sosiale begrensninger i de områdene der de allerede har kontroll.

Selv om enkelte Taliban-ledere har ytret offentlig støtte til kvinnerettigheter, så gjelder det kun innenfor Talibans fundamentalistiske tolkning av sharia eller islam, sier rapporten.

Rapportens forfattere mener at det eneste håpet om at Taliban modererer seg ligger i om etniske minoriteter har evnen til å sørge for lokale variasjoner, eller i teknologisk utvikling.

Konklusjonen i rapporten er at utenlandsk press fortsatt er viktig, og at Talibans ønske om utenlandsk bistand og legitimitet kan bidra til å moderere dem.

